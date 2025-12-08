경기도일자리재단, 8일 1천만원 상당 쌀 취약층에 전달

경기도일자리재단은 8일 수원 남부사업본부 꿈마루에서 '노사 공동 연말 사랑의 쌀 나누기' 행사를 열고, 지역사회 취약계층에 쌀을 전달했다.

이번 행사는 농협과의 협력을 통해 마련됐으며, 공공기관으로서 사회적 책임을 실천하고, 나눔 문화를 확산하기 위해 추진됐다.

경기도일자리재단이 8일 노사공공 쌀 기부행사를 개최한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도일자리재단 제공

도 일자리재단은 이번 행사를 통해 장애인, 청년층, 여성, 한부모가족, 이주노동자 등 다양한 취약계층에 1000만원 상당의 쌀을 전달했다.

기부된 쌀은 도내 복지기관 및 돌봄시설 등을 통해 각 계층에 배부된다.

윤덕룡 도 일자리재단 대표이사는 "노사와 함께 준비한 이번 행사가 소외된 이웃들에게 작은 희망이 되길 바란다"며 "경기도일자리재단은 앞으로도 사회적 약자를 위한 다양한 나눔프로그램을 통해 공공기관으로서의 사회적 책무를 꾸준히 실천해 나갈 계획"이라고 전했다.





이영규 기자



