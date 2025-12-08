포천시, 여성친화도시 안전협의체 개최…내년도 사업 추진 방향 논의

경기 포천시는 지난 5일 '2025년 제2회 포천시 여성친화도시 안전협의체'를 개최하고, 올해 여성친화도시 조성 주요 성과와 내년도 사업 추진 방향을 논의했다.

포천시는 지난 5일 '2025년 제2회 포천시 여성친화도시 안전협의체'를 개최하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

회의에는 포천시청과 포천경찰서, 여성친화도시 시민참여단 등 민·관 협력 협의체 위원 15명이 참석했다. 주요 안건으로는 △2025년 범죄취약지역 제로 안심마을 조성 결과 보고 △2026년 여성안심귀갓길 리모델링 사업 추진 계획 등이 논의됐다.

특히 2026년에 추진될 '여성안심귀갓길 리모델링 사업'은 주민참여예산을 통해 확보된 1억 원의 예산으로 시행되는 사업으로, 범죄 신고가 잦고 보행환경이 열악한 포천동 신읍3·4길 일원과 소흘읍 솔모루로 81번길 일대를 대상으로 한다. 해당 구역에는 알림 조명, 태양열 조명, 벽부등, 전신주 안내판, 노면표지 등 다양한 범죄예방 시설을 설치해 안전한 보행환경을 조성할 계획이다.

포천시 관계자는 "범죄취약지역 개선은 시민의 불안감을 해소하고 여성친화도시 조성의 핵심이 되는 사업"이라며 "주민 의견과 현장 모니터링을 지속적으로 반영해 안전한 도시환경 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>