삼성바이오에피스, 올해 '조직 문화 우수' 수상·인증 7건

삼성바이오에피스가 '가족친화 경영', '조직문화 개선' 등을 지속 추진해 오면서, 올해 정부 등 유관 기관으로부터 총 7건의 조직문화 우수기업 관련 수상 및 인증을 획득했다.

삼성바이오에피스는 지난달 노사발전재단으로부터 '일·생활 균형 우수기업 인증'을 획득한 데 이어, 이달에는 성평등가족부로부터 '가족친화기업'으로 인증을 연장받았다고 8일 밝혔다.

이번 인증은 근무환경 개선을 통해 임직원들의 업무 만족도와 삶의 질을 높이고, 육아·돌봄 지원 확대, 유연근무제도 고도화 등 시스템을 보완하며 운영 성과를 높여 온 결과다.

이로써 삼성바이오에피스는 올해 고용노동부 주관 ▲근로자의날 유공 포상 ▲남녀고용평등 우수기업 ▲노사문화 우수기업 인증 ▲직업능력개발 유공 포상 등과 문화체육관광부 주관 ▲여가친화경영 기업 인증에 이어, 이번에 두 건의 추가 인증을 더하며 올해 총 7건의 조직문화 우수기업 관련 수상 및 인증을 획득했다.

강대성 삼성바이오에피스 피플팀장은 "당사가 달성한 수상 및 인증은 임직원의 업무 성과 및 조직 몰입 향상을 위해 지속 노력해 온

결과이며, 앞으로도 임직원이 자부심을 느끼며 일할 수 있는 기업 문화 조성을 위해 지속 노력할 것"이라고 했다.





