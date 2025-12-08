본문 바로가기
“문콕 걱정마세요”…강남구청, 민원인 편의 위해 주차면 너비 확대

김민진기자

입력2025.12.08 06:03

2.3m→2.5m 확장, 청사 환경도 정비

서울 강남구(구청장 조성명)가 구청을 찾는 민원인들의 불편을 해소하기 위해 청사 주차장 주차면을 넓히는 개선 공사를 지난달 마쳤다고 8일 밝혔다. 차량 대형화로 문콕 사고가 늘자 반영한 조치다.

주차장 너비 확대를 위해 재도색 공사를 마친 강남구청 주차장. 강남구 제공.

구는 지난달 22일부터 2주간 기존 주차면 너비를 2.3m에서 2.5m로 넓히는 재도색 공사를 진행했다. 너비를 넓히면서 전체 주차면 수는 119면에서 110면으로 9면 줄었지만, 그만큼 주차와 하차가 수월해졌다는 반응이 이어지고 있다. 하루 평균 1300여 대의 차량이 드나드는 구청 주차장에서는 여유 공간이 넓어지면서 민원인들의 체감 편의도 높아졌다는 평가다.


구청을 자주 찾는 구민들과 내빈들은 오랫동안 좁은 주차면으로 인한 불편을 호소해왔다. 차량 간 문이 맞닿는 '문콕' 사고와 관련해 폐쇄회로(CC)TV 열람요청도 꾸준히 있었다..

현행 ‘주차장법 시행규칙’ 제3조, 이른바 '문콕방지법'은 2019년 3월 이후 신설 주차장부터 적용된다. 2001년부터 사용 중인 강남구 청사는 해당 규정을 적용받지 않지만, 구는 민원인 편의를 우선시해 자발적으로 기준을 상향 적용했다.


한편 강남구는 이번 주차장 개선과 함께 청사 환경 전반에 대한 정비도 병행했다. 청사 내 녹지 정비, 주민편의시설 확충, 노후 보안등 및 보도블럭 교체와 함께 '강남구민 명예의 전당'을 새롭게 조성해 구민과의 소통 공간으로 탈바꿈시켰다. 벽천시설과 정원형 조경 공간도 마련해, 구청을 찾는 구민과 직원 모두에게 한층 더 쾌적한 휴식처를 제공하고 있다.


조성명 강남구청장은 "청사를 찾는 구민 한 사람 한 사람이 불편하지 않도록 세심히 살피는 것이 행정 서비스의 기본"이라며 "앞으로도 주민 목소리에 귀 기울이며 일상에서 체감할 수 있는 변화를 이어가겠다"고 밝혔다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
