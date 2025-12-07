남양주시, '2025 성탄트리 점등식' 성료…희망 메시지 전달

500여명 참여…성가합창제·성탄트리 점등식

'나눔과 화합의 성탄' 실천

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 6일 시청 앞 광장에서 지역 교회와 시민이 함께한 '2025 성가합창제 및 성탄트리 점등식'을 성황리에 마쳤다고 7일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 6일 시청 앞 광장에서 지역 교회와 시민이 함께한 '2025 성가합창제 및 성탄트리 점등식'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

남양주시기독교총연합회(총회장 전권희 목사)가 주최한 이번 행사는 연말을 맞아 시민과 함께 성탄의 의미를 나누고 지역사회에 희망의 메시지를 전하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 주광덕 시장을 비롯해 조성대 시의장, 지역 국회의원, 도의원 및 시의원, 연합회 관계자 및 지역 주민 등 500여 명이 참석했다. 행사는 찬양과 기도로 시작해 △성탄예배 △전도 시상 및 장학금 전달 △성가합창제 △성탄트리 점등식 순으로 진행됐다.

특히, 청소년 장학금 전달과 월드비전 경기북부지회의 난방온 지원은 성탄의 나눔 가치를 실천하며 참석자들의 큰 공감을 얻었다. 7개 교회 성가대와 특별 공연팀이 참여한 성가합창제는 전 연령대를 아우르는 다채로운 찬양 무대로 꾸며져 현장 분위기를 한껏 고조시켰고, 가족 단위 관람객들의 뜨거운 호응을 받았다.

남양주시가 지난 6일 시청 앞 광장에서 지역 교회와 시민이 함께한 '2025 성가합창제 및 성탄트리 점등식'을 진행하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

행사의 백미인 성탄트리 점등식에서는 시민과 함께 '메리 크리스마스'를 외치며 트리에 불을 밝혔다. 트리가 환하게 빛나는 순간, 광장은 박수와 환호성으로 가득찼다.

주광덕 시장은 "아기예수의 탄생을 축하하며, 성탄의 따뜻한 메시지가 시민 한 분 한 분의 일상에 작은 위로와 희망이 되기를 바란다"며 "앞으로도 다양한 세대와 계층이 함께 어울릴 수 있는 시민 화합 행사를 지속적으로 확대해 모두가 행복한 남양주를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

남양주시가 지난 6일 시청 앞 광장에서 지역 교회와 시민이 함께한 '2025 성가합창제 및 성탄트리 점등식'을 진행하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

남양주시기독교총연합회는 매년 성탄 시즌 점등식을 개최해 왔으며, 이는 지역 신앙 공동체와 주민이 함께 어우러지는 문화행사로 자리매김해 왔다. 올해 설치된 성탄트리는 내년 1월 7일까지 운영되며, 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 열린 공간으로 제공된다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



