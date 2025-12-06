"봉주르" 외치며 악수 행렬…中 대학생들 환대받은 마크롱

쓰촨대에 학생 수천명 몰려

중국을 국빈 방문한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 마지막 날인 5일(현지시간) 현지 대학생들로부터 톱스타 못지않은 열렬한 환영을 받고 활짝 웃었다.

연합뉴스는 프랑스의 온라인 미디어 브뤼트의 영상을 인용해 마크롱 대통령이 이날 청두에 있는 쓰촨대학교를 방문한 모습을 보도했다. 그는 미리 기다리고 있던 수천명의 학생 인파로부터 아이돌 부럽지 않은 환대를 받았다.

쓰촨대는 파리정치대학(시앙스포), 파리10 대학 등 프랑스 여러 대학과 협력 관계를 맺고 있는 곳이다.

학생들은 저마다 꺼내든 휴대전화로 경호원들에 둘러싸여 있는 마크롱 대통령의 모습을 찍었다. 경호라인에 붙어 서 있던 학생들은 마크롱 대통령과 악수하려고 손을 힘껏 내밀었다. 일부는 프랑스 인사말인 '봉주르'를 연달아 외쳤다.

마크롱 대통령은 함박웃음을 띠면서 '팬 서비스'로 악수를 해주거나 손을 흔들어 인사했다. 마크롱 대통령과 손을 잡은 일부 학생은 기쁨의 탄성을 내질렀다.

마크롱 대통령은 현장에 있던 AFP 기자가 "당신은 진정한 록스타다"라고 말하자, 기자에게 "인파에 밀리지 않았느냐"고 농담처럼 되물었다.

마크롱 대통령이 중국에서 톱스타급 환대를 받는 모습을 본 프랑스 네티즌들은 "프랑스에선 있을 수 없는 일", "프랑스로 돌아가는 것이 그에겐 고통스러울 것"이란 반응을 보였다. "인공지능(AI)이 만든 영상이냐"는 댓글도 달렸다. 마크롱 대통령의 프랑스 내 지지율은 집권 이래 바닥을 치고 있기 때문이다.

하루 전인 4일 여론조사기관 엘라브가 공개한 최신 여론조사에서 마크롱 대통령의 지지율은 18%에 불과했다. 마크롱 대통령이 국내 예산 논쟁과 거리를 둔 덕분에 그나마 한 달 전보다 2%포인트 더 얻은 수치다.

한편, 지난 3일부터 중국을 방문 중인 마크롱 대통령은 이날 기자들과 만나 "우크라이나 문제에서 미국과 유럽의 단결은 필수적이다. 우리는 함께 협력해야 한다"고 말했다.





