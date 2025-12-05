국민의힘 주진우 의원, 장경태·서영교 의원 무고 및 명예훼손 혐의 형사고발 예고

"장경태·서영교 의원 및 악성 댓글 작성자 좌시 않겠다" 밝혀

서 의원, 별도 회견서 "주 의원, 사안 왜곡하며 정치적 의도"

주 의원, 법사위 발언 내용 공개하며 인권 의식 비판

정치권 인권 정파적 활용 논란…법적 대응으로 전환

국민의힘 주진우 의원이 성추행 의혹 관련 2차 가해 논란과 관련해 더불어민주당 장경태·서영교 의원 등을 무고 및 명예훼손 혐의 등으로 형사 고발하겠다고 5일 밝혔다.

주 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "장경태 의원과 민주당 법사위원들의 행태는 2차 가해를 넘어 명백한 법적 위반"이라며 "장경태·서영교 의원 및 악성 댓글 작성자에 대해 형사 고발할 예정"이라고 밝혔다.

주 의원은 "피해자 신상에 대한 암시적 언급, 허위 사실 유포, 명예훼손 행위가 지속되고 있다"며, "정치권에서 인권을 정파적으로 활용하는 행태에 대해 좌시하지 않겠다"고 주장했다.

앞서 주 의원은 자신의 SNS를 통해 "'그 여자(피해자)가 (장경태 의원) 어깨에 손 올리는 것 못 봤나'는 발언이 법사위에서 있었다"고 밝히며 민주당의 인권 의식을 비판한 바 있다.

이에 대해 더불어민주당 서영교 의원은 같은 날 국회 소통관에서 별도 기자회견을 열고 강하게 반발했다. 서 의원은 "주 의원이 '2차 가해'라는 표현을 반복적으로 사용하면서 오히려 피해자를 방패막이 삼아 정치적 공격을 이어가고 있다"고 지적했다. 또 "주 의원의 SNS 게시물과 기자회견 내용에 대해 법적으로 단호히 대응하겠다"고 밝혔다.

이번 사안은 국회 법제사법위원회 소속 의원들 간의 정면충돌 양상으로 번지면서, 여야 간 갈등은 물론, 위원회 내부 기류에도 파장이 예상된다. 특히 주 의원은 법사위 회의 발언 내용을 SNS에 공개하며 여당 측 시각을 강하게 전달했고, 민주당은 "정치적 의도를 갖고 사안을 왜곡하고 있다"고 맞서며 정치적 공방이 법적 대응 국면으로 전환되고 있다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



