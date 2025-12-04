◇과장급 전보
▲민생경제지원과장 김태익
[인사]행정안전부
2025년 12월 04일(목)
