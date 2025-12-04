영주시, 소백산귀농드림타운 10기 교육생 수료식 개최

10개월간 200시간 체류형 귀농교육… 11기 교육생 모집 중

경북 영주시는 지난 4일 소백산귀농드림타운에서 제10기 입교생 수료식을 개최하며 10개월간 진행된 귀농 준비 여정을 성공적으로 마무리했다.

제10기 입교생들은 지난 3월부터 기초 영농과정은 물론 관심 작목 전문기술 교육, 실습, 현장체험 등 체계적인 프로그램을 평균 200시간 이수하며 농촌 정착을 위한 기반을 다졌다.

수료식에는 유정근 영주시장 권한대행, 이철희 귀농귀촌연합회장을 비롯해 교육생·가족 등 50여명이 참석한 가운데 경과보고, 축사, 상장과 수료증 수여 등이 진행됐다.

소백산귀농드림타운은 예비 귀농·귀촌인이 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 숙박·교육·실습을 모두 지원하는 체류형 농업창업지원센터다. 2014년 농림축산식품부 공모 선정 후 2016년 4월부터 운영되고 있으며, 체류형 교육시설과 풍부한 현장학습 자원을 활용한 실질적인 농촌 적응 교육을 제공하고 있다.

영주시는 소백산의 청정 자연환경과 우수한 농업 인프라를 기반으로 예비 귀농귀촌인들이 안정적으로 생활 기반을 다질 수 있는 최적의 환경을 조성해 왔다. 지역 주민과의 교류 기회를 확대해 교육생들이 자연스럽게 지역사회에 스며들도록 돕고 있는 점도 높은 평가를 받고 있다.

유정근 영주시장 권한대행은 "10개월간 성실히 교육에 임한 여러분의 수료를 진심으로 축하드린다"며 "귀농·귀촌인이 성공적으로 정착할 수 있도록 시에서 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

영주시는 오는 12월 31일까지 2026년도 '제11기 소백산귀농드림타운 교육생'을 모집해 새로운 예비 귀농인을 맞이할 예정이다.





