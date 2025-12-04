본문 바로가기
장수군, 6~7일 '광장페스타' 미리크리스마스 축제

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.04 14:22

언론사 홈 구독
농특산물 판매·먹거리존 등 즐길거리 '풍성'

전북 장수군이 오는 6일~7일까지 장수 만남의광장에서 올해 마지막 광장페스타인 '시즌5: 미리크리스마스' 축제를 연다.

2025광장페스타 포스터. 장수군 제공

2025광장페스타 포스터. 장수군 제공

4일 군에 따르면 이번 광장페스타는 어린아이부터 어른까지 모두가 즐길 수 있는 연말 축제로, 장수군 대표 먹거리와 농특산물, 다양한 참여형 체험 프로그램이 준비돼 있다.


행사장에는 고추장 돼지구이, 직화무뼈닭발, 홍합탕, 베트남 음식, 분식, 홍콩와플, 수건케이크 등 지역의 인기 먹거리가 운영되며, 사과·토마토·즙·청·부각·식혜 등 장수군 농특산물 판매 부스도 마련된다.

또 크리스마스 트리 장식품 만들기, DIY 창의블록, 아크릴 무드등 제작 등 가족 단위 체험 프로그램도 함께 즐길 수 있다. 특히 장수몰은 광장페스타 즐길거리 이용 시 사용할 수 있는 30% 할인 구매권 패키지를 판매해 방문객들의 부담을 낮췄다.


구매권 10장(5만원 상당)을 3만5,000원에 구입할 수 있으며, 현장에서 운영본부 교환소를 통해 교환 후 사용하면 된다.


또 방문객에게 선착순으로 산타모자와 루돌프 머리띠를 무료로 제공하며, 레드 드레스코드 착용자는 구매권 1장(5,000원 상당), 광장페스타 홍보 SNS 인증 시 구매권 2장(1만원 상당)을 지급하는 현장 참여형 이벤트가 진행된다.

최훈식 군수는 "여름부터 달려온 시즌1: 맥주를 시작으로 막걸리, 장류, 김장 체험, 올해 마지막 시즌5: 미리크리스마스를 통해 많은 분들이 장수를 찾아와 장수를 느낄 수 있는 좋은 기회가 됐다"며 "마지막까지 군민과 방문객 모두가 즐기는 자리가 됐으면 한다"고 말했다.


한편, 이 행사는 장수군과 우석대 RISE 사업단 및 신활력플러스추진단이 협력해 지역 내 액션그룹 활동을 장려하고 RISE(지역혁신중심 대학지원체계)사업 추진을 통해 장수군 먹거리를 활용한 소규모 축제를 운영해 생활인구 확대 및 지역경제 활성화를 목표로 한다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
