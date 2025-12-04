동해시, 무릉계곡 피마름골 숲길 조성 완료…무릉계곡의 새 명소 탄생

강원도 동해시는 무릉계곡의 숨은 비경인 '무릉계곡 피마름골 숲길' 조성을 완료하고 지난 11월 30일부터 본격적으로 개방했다고 4일 밝혔다.

피마름골 숲길. 동해시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 숲길 조성사업은 동부지방산림청과 체결한 공동산림사업 협약에 따라 추진된 것으로, 총사업비 6억5000만원을 투입해 접근이 어려웠던 피마름골 일대를 안전하게 탐방할 수 있도록 총연장 2.86㎞의 숲길을 새롭게 개설했다.

숲길은 천연림이 우거진 피마름골 계류를 따라 이어지며, 수려한 암릉과 협곡 등 무릉계곡 특유의 자연경관을 한눈에 조망할 수 있도록 설계됐다. 또한 방문객의 편의를 높이기 위해 전망대 쉼터, 철교, 경관 안내판 등을 설치함으로써 기존 등산로와 차별화된 안전성과 접근성을 확보했다.

피마름골 전망대. 동해시 제공 원본보기 아이콘

동해시는 피마름골 숲길 개방을 통해 무릉계곡 일대 숲길 네트워크가 더욱 확장될 것으로 기대하고 있다. 이미 개방된 베틀바위 산성길, 두타산 협곡 마천루, 무릉별유천지, 무릉건강숲, 오선녀탕과 연계해 무릉권역 관광벨트 활성화에도 긍정적 효과가 있을 것으로 전망된다.

심광진 녹지과장은 "피마름골 숲길은 무릉계곡의 또 다른 매력을 보여줄 새로운 명소가 될 것"이라며 "앞으로도 동부지방산림청과 지속적으로 협력해 지역 관광자원을 확충하고 지역 경제 활성화에 기여하도록 노력하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>