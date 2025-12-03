본문 바로가기
李대통령, 12·3 시민대행진 불참…"위해 우려"

송승섭기자

입력2025.12.03 20:06

이재명 대통령이 3일 비상계엄 1년을 맞이해 열린 시민대행진 집회에 불참하기로 했다.


대통령실은 이날 오후 언론 공지를 통해 "이 대통령은 당초 오늘 오후 7시 (국회 앞에서) 개최되는 '12·3 내란·외환 청산과 종식, 사회대개혁 시민대행진'에 참여하려 했으나 위해 우려 등 경호 사정으로 최종 불참을 결정했다"고 밝혔다.

대통령실은 이 대통령이 직접 시민 사이에 섞여 참석하거나 무대에서 연설하는 등 다양한 방안을 고민했지만, 불특정 다수가 참여하는 행사 성격상 경호 우려가 크다는 지적이 많았다.


앞서 이 대통령은 특별성명을 발표한 후 질의응답에서 "다시는 (계엄과 같은) 이런 일이 생기지 않도록 스스로를 다잡기 위해 시민의 한 사람으로서 조용히 참석하려 한다"면서도 경호처에서 안전을 이유로 반대하고 있다고 얘기한 바 있다.


이날 시민대행진은 시민단체 '내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회'가 주관하고 더불어민주당과 조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당이 참여한 가운데 진행된다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
