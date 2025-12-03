코스피, 외인·기관 순매수 전환에 4030선 회복

코스피가 1% 넘게 오르며 4030선을 회복했다. 외국인과 기관이 순매도에서 순매수로 전환하며 상승을 이끌었다.

3일 코스피는 전거래일 대비 1.04% 오른 4036.30에 마감했다. 사진은 신한은행 딜링룸의 모습. 신한은행. AD 원본보기 아이콘

코스피는 3일 전거래일 대비 41.37포인트(1.04%) 오른 4036.30에 거래를 마감했다.

이날 지수는 전거래일 대비 0.38% 오른 4010.26에 출발한 후 외국인과 기관의 동반 순매도에 3987.76을 기록하며 하락전환하기도 했다. 하지만 기관에 이어 외국인도 순매수로 전환하면서 코스피는 상승 폭을 넓히면서 결국 4030선에서 거래를 마쳤다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 845억원과 7034억원을 순매수했다. 반면 개인은 7853억원을 순매도했다.

업종별로는 유통이 4.40% 올랐으며 기계·장비와 건설이 3% 이상 상승했다. 또한 통신, 운송장비·부품 등이 2% 이상 뛰었으며 증권, 의료·정밀기기, 비금속 등도 1% 이상 올랐다. 반면 오락·문화는 1.18% 하락했다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자가 전거래일 대비 1100원(1.06%) 오른 10만4500원에 거래를 마쳤다. 또한 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 245,500 전일대비 21,000 등락률 +9.35% 거래량 934,576 전일가 224,500 2025.12.03 15:30 기준 관련기사 [특징주]삼성물산, 홍라희 관장 지분 증여 소식에 강세…신고가홍라희, 삼성물산 주식 전량 이재용에 증여…李지분율 20% 넘겨(종합)홍라희, 장남 이재용 회장에 삼성물산 주식 전량 넘긴다 전 종목 시세 보기 close 은 9.35% 급등했으며 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 866,000 전일대비 42,000 등락률 +5.10% 거래량 263,660 전일가 824,000 2025.12.03 15:30 기준 관련기사 투자금 부족? 4배 레버리지 스탁론으로 판을 바꿀 때주식자금 고민을 연 4%대 최저금리로? 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지한화, 중동·아프리카에 'K9·천무 솔루션' 제안 전 종목 시세 보기 close 와 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 78,400 전일대비 3,400 등락률 +4.53% 거래량 3,892,884 전일가 75,000 2025.12.03 15:30 기준 관련기사 외국인 자금 유입 다시 강화될까? 관심 높여가야 할 종목 찾았다면외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close 도 각각 5.10%, 4.53% 뛰었다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 552,000 전일대비 6,000 등락률 -1.08% 거래량 2,562,099 전일가 558,000 2025.12.03 15:30 기준 관련기사 내년 배당·증시 ‘투자 찬스’ 열린다...넉넉한 투자금으로 미리 대비한다면외국인 자금 유입 다시 강화될까? 관심 높여가야 할 종목 찾았다면외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라 전 종목 시세 보기 close 와 신한지주는 1% 이상 하락했다.

이날 코스피에서는 상한가를 기록한 천일고속, 동양고속, 한신공영 등 4개 종목을 포함해 656개 종목이 상승했다. 하한가 없이 228개 종목이 하락했다. 보합은 44개 종목이다.

코스닥은 전거래일 대비 3.59포인트(0.39%) 오른 932.01을 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 551억원과 172억원을 순매도했다. 반면 개인은 1526억원을 순매수했다.

업종별로는 건설이 2.14% 올랐다. 또한 운송장비·부품, 기계·장비, 섬유·의류, 금속 등이 1% 이상 상승했다. 반면 출판·매체복제, 의료·정밀기기가 1% 이상 하락했다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 522,000 전일대비 1,000 등락률 +0.19% 거래량 224,874 전일가 521,000 2025.12.03 15:30 기준 관련기사 기회가 왔는데 투자금이 부족하다? 연 4%대 금리로 최대 4배까지외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라최대 4배 투자금으로 기회 살려볼까? 금리는 연 4%대로 부담 없이 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 1000원(0.19%) 오른 52만2000원에 거래를 마쳤다. 또한 보로노이도 2.68% 상승했다. 반면 HLB는 4.14% 빠졌다. 이 밖에 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 156,900 전일대비 2,300 등락률 -1.44% 거래량 230,829 전일가 159,200 2025.12.03 15:30 기준 관련기사 기회가 왔는데 투자금이 부족하다? 연 4%대 금리로 최대 4배까지외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라최대 4배 투자금으로 기회 살려볼까? 금리는 연 4%대로 부담 없이 전 종목 시세 보기 close , 리가켐바이오, 펩트론, 케어젠은 1% 이상 하락했다.

코스닥에서는 링크솔루션 등 상한가를 기록한 5개 종목을 포함해 1025개 종목이 올랐다. 하한가 없이 594개 종목이 빠졌으며 보합은 119개 종목이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>