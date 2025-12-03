IBK기업은행, AI 피싱문자 진단서비스 출시

아이원뱅크(개인) 보안플랫폼

아이원가드 고객 자가진단 기능강화

IBK기업은행은 비대면 금융사고 예방을 위해 모바일뱅킹 애플리케이션 아이원뱅크(개인) 탑재 보안플랫폼 아이원가드에 '인공지능(AI) 피싱문자 진단 서비스'를 새롭게 출시했다고 3일 밝혔다.

서울 중구 을지로 IBK기업은행 본점. 기업은행

아이원가드 자가진단 기능을 강화한 서비스로 모바일 보안 패러다임 변화에 맞춰 고객이 자신의 스마트폰 내 보안 위협을 스스로 진단하고 각종 금융사고를 사전에 예방하도록 돕는다.

아이원가드는 실시간 악성코드, 악성 앱 탐지 및 차단 기능 등을 제공하는 통합 보안 플랫폼이다. 고객이 수신한 의심 문자(SMS, 카카오톡 등)의 내용을 복사해 앱에 붙여넣기만하면 AI가 문자 패턴과 내용을 실시간 분석해 위험 여부를 즉시 알려준다.

특히 문자에 포함된 인터넷주소(URL)까지 함께 분석해 악성 사이트 접속으로 인한 피싱 피해를 사전에 차단할 수 있다.

기업은행은 정보보안 전문기업 안랩과 협업해 AI 기반 차별화된 보안 기술을 적용했다.

기업은행 관계자는 "최근 각종 개인정보 유출사고가 잇따르면서 이를 악용한 문자 피싱 시도가 급증하고 있다"며 "고객 스스로 보안 상태를 점검하고 금융사고를 예방하도록 AI 기반 보안 서비스를 확대해나갈 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



