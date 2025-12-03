장수군 '미래형 사과 다축과원 조성사업' 신청

19일까지 접수…"농업환경 대응"

전북 장수군이 오는 19일까지 '2026년 미래형 사과 다축과원 조성사업' 신청을 받는다.

3일 군에 따르면 이번 사업은 장수사과의 경쟁력을 높이고 변화하는 농업환경에 대응하기 위한 주요 지원사업으로, 관내 농업인들의 높은 관심이 기대된다.

미래형 다축과원은 과원 구조를 획기적으로 개선해 노동력을 절감하고, 작업 효율성과 수확 안정성을 높일 수 있는 새로운 재배 모델이다.

특히 이상기후로 인한 농작업 부담 증가와 농촌 고령화가 가속되는 상황에서, 지속 가능한 사과 재배 기반을 마련할 수 있다는 점에서 주목받고 있다.

군은 이번 사업을 통해 고품질 사과 생산 체계를 갖춘 미래형 과수원을 점진적으로 확산하고, 지역 대표작목인 사과 산업의 체질 개선을 추진한다.

사업 신청은 장수군 관내 읍·면 농업인상담소 또는 농업기술센터 기술보급과를 방문해 접수하면 된다. 신청 희망 농업인은 공고문을 확인한 후 ▲사업신청서 ▲사업계획서 ▲선정기준표 가점 관련 증빙서류 등을 갖춰 제출해야 한다.

군은 제출 서류를 기반으로 사업 적정성, 농업경영 의지, 추진 여건 등을 종합 검토해 대상자를 선정할 계획이다.

최훈식 군수는 "최근 이상기후와 고령화의 영향으로 과수 농가의 생산비 절감과 안정 생산 체계 구축이 더욱 중요해지고 있다"며 "미래형 다축과원을 점진적으로 확대해 장수사과의 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

자세한 사항은 장수군농업기술센터 과수지도팀으로 문의하면 된다.





