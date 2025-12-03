[AWS리인벤트]맷 가먼 CEO "AI 에이전트, AI 시대 변곡점 될 것"

둘째날 기조연설…AI 에이전트 서비스 강조

"우리 일상과 업무 전반에 대중화될 것"

AI 에이전트 개발 도구에 신기능 추가

자체 AI 칩 '트레이니움' 성능도 4배 키워

"인공지능(AI) 에이전트가 기존 AI 어시스턴트의 자리를 대체하고 있습니다. 저는 AI 에이전트의 출현이 초기 AI의 등장만큼이나 큰 혁신을 가져올 것이라고 믿습니다."

맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) 최고경영자(CEO)는 2일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스에서 진행된 AWS의 연례행사 '리인벤트(re:Invent) 2025' 기조연설에 나서 이같이 말했다. 이용자들의 업무에 일부 도움을 주는 수준이던 기존 AI 어시스턴트에서 나아가 사용자의 업무를 대신할 수 있는 AI 에이전트의 등장이 AI 시대의 흐름을 바꾸는 '변곡점'이 될 것이라는 의미다.

맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) 최고경영자(CEO)가 2일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스에서 진행된 AWS의 연례 행사 '리인벤트(re:Invent) 2025'에서 기조연설을 하고 있다.

AWS는 AI 에이전트를 서비스 전면에 내세우면서 스스로 판단하고 계획을 세우거나 실제 행동에도 나설 수 있는 AI 에이전트를 통해 모두가 일하는 방식을 근본부터 바꿀 수 있다고 강조했다. 이날 대거 공개된 AWS의 신규 서비스들도 AI 에이전트를 접목하는 데 초점을 맞췄다.

특히 가먼 CEO는 "AI 에이전트가 머지않아 우리 모두의 업무와 일상에 대중화될 것"이라고 내다봤다. 그는 AI 에이전트의 등장을 두고 "(AI가) 기술적인 경이로움에서 우리에게 실질적인 가치를 제공하는 무언가로 변하고 있다"면서 "이 같은 변화를 거쳐 미래에는 모든 기업과 기능 전반에 걸쳐 수십억개의 AI 에이전트가 존재하게 될 것"이라고 전망했다.

가먼 CEO는 AWS가 고객사의 에이전틱 AI 도입을 위한 최적의 솔루션들을 보유하고 있다고 강조했다. 그는 "에이전틱 AI의 도입을 위해서는 하드웨어(HW)와 소프트웨어(SW) 모두 필요하다"면서 "우리는 이를 위해 필요한 모든 것들을 보유하고 있다"고 설명했다. AWS는 AI 에이전트의 개발과 배포를 위한 도구인 '베드록 에이전트코어' 등 서비스에 더해 데이터센터와 서비스형 그래픽처리장치(GPUaaS) 등 인프라를 운영하고 있다. 하드웨어 부문에서는 '트레이니움'과 '인퍼런시아' 등 AI 반도체를 자체 설계하고 있다.

원하는 모델 골라 AI 에이전트 구축…자체 칩 성능도 4배 ↑

맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) 최고경영자(CEO)가 2일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스에서 진행된 AWS의 연례 행사 '리인벤트(re:Invent) 2025'에서 자체 인공지능(AI) 칩 '트레이니움 3'를 발표하고 있다.

그는 기조연설을 통해 AI 에이전트 개발을 위한 도구인 '베드록 에이전트코어'에 추가된 신기능들을 소개했다. 에이전트코어는 AI 에이전트 개발 과정에서 구축·배포·운영까지의 모든 과정을 지원하는 완전 관리형 플랫폼으로, 지난 10월 정식 출시됐다. 기업은 에이전트코어를 통해 원하는 모델과 프레임워크를 직접 골라 AI 에이전트를 구축할 수 있다. 이날 공개된 신기능은 ▲AI 에이전트의 작동 조건을 설정하는 '폴리시 인 에이전트코어'▲AI 에이전트의 품질을 평가하기 위한 도구인 '에이전트코어 이벨류에이션' 등이다.

AI 에이전트 개발을 위한 필수 인프라로 꼽히는 AI 반도체에서 눈에 띄는 성능 개선이 이뤄졌다. 특히 AWS의 자체 AI 칩인 '트레이니움'의 새 모델인 '트레이니움3'가 이날 공개돼 눈길을 끌었다. 트레이니움은 AI 모델의 훈련을 위해 AWS가 자체 설계한 반도체다. 트레이니움3는 전작과 비교해 3nm(나노미터·10억분의 1m) 공정을 활용, 컴퓨팅 성능은 4배 이상 키우는 동시에 전력 소비량을 40%가량 낮췄다. 가먼 CEO는 "트레이니움3는 대규모 AI 훈련과 추론 분야에서 업계 최고의 비용 효율성을 보인다"고 강조했다.

차기작인 트레이니움4의 출시도 예고됐다. 이 칩은 트레이니움3 대비 6배 높은 컴퓨팅 성능을 낼 것으로 전망됐다. 그는 "AWS는 AI 칩이 판도를 바꿀 것이라는 사실을 오래 전부터 알고 있었다"면서 "그것이 우리가 10년 전부터 맞춤형 칩에 투자하기 시작한 이유"라고 강조했다. AWS는 2015년 이스라엘의 반도체 기업 안나푸르나 랩스를 인수하면서 자체 칩 개발에 뛰어들었다.

개발 과정에서의 업무 보조를 위한 AI 에이전트도 대거 추가됐다. 개발자들의 단순 반복 작업을 자동화하는 AI 에이전트 도구인 '키로 자율 에이전트'와 보안 검증 테스트를 자동화하는 'AWS 시큐리티 에이전트', 개발 운영 과정을 보조하는 'AWS 데브옵스(DevOps) 에이전트'가 이날 새롭게 공개됐다. 오래 전 작성된 구형 코드를 AI가 최신 프로그래밍 언어로 바꿔 작성해주는 'AWS 트랜스폼'에도 AI 에이전트 기반의 '커스텀' 기능이 추가됐다. AI 에이전트가 구형 코드를 최신화하는 과정에서 기업 고유의 특성까지 반영할 수 있다.

자체 AI 모델 최신화…고객사 인프라에 최신 AI 인프라 이식도

맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) 최고경영자(CEO)가 2일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스에서 진행된 AWS의 연례 행사 '리인벤트(re:Invent) 2025'에서 기조연설을 하고 있다.

AWS의 자체 AI 모델인 '아마존 노바'도 차세대 모델인 노바2로 업그레이드됐다. 노바2 모델은 ▲저비용 모델인 '라이트' ▲고성능 추론 모델인 '프로' ▲음성을 입력받아 음성으로 답하는 스피치 투 스피치 모델인 '소닉' ▲멀티모달 추론과 이미지 생성을 위한 '옴니' 등으로 구성됐다.

모델의 트레이닝 과정을 각 기업의 수요에 맞게 수정할 수 있는 오픈 트레이닝 모델인 '노바 포지'도 함께 공개됐다. 가먼 CEO는 "AI 모델의 훈련 단계에서 미리 설정된 데이터와 기업의 자체 데이터를 함께 활용할 수 있다"면서 "모델이 훈련받은 핵심 정보를 잊지 않으면서도각자의 정보를 깊이 이해할 수 있다"고 설명했다.

고객사의 기존 인프라를 고성능 AI 인프라로 전환하는 'AI 팩토리즈' 서비스도 이날 새로 공개됐다. 이 서비스는 기업이나 기관이 자체 보유한 데이터센터에 AWS의 AI 인프라를 구축하는 형태다. AWS는 엔비디아의 GPU나 트레이니움 등 다양한 AI 인프라를 보유하고 있는데, AI 팩토리즈를 통해 학습 과정에서의 데이터 유출 걱정을 덜 수 있다.

여러 AI 모델을 하나의 플랫폼에서 사용할 수 있는 '아마존 베드록'에도 프랑스 미스트랄 AI의 '미스트랄3', '미스트랄 라지3' 등의 새로운 모델들이 추가됐다.

한편, 이날 맷 가먼 CEO의 기조연설에는 샨타누 나라얀 어도비 CEO와 존 코데라 소니그룹 최고디지털책임자(CDO), 메이 하비브 라이터 CEO가 함께했다. 이들은 AI 에이전트 서비스 개발에 베드록과 에이전트코어 등 AWS 서비스를 활용한 사례를 발표했다.





라스베이거스(미국)=이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



