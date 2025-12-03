국방·과기·산업·중기부, 국방·산업 AX확산 MOU 체결

국방부·과학기술정보통신부·산업통상부·중소벤처기업부가 국방·산업 분야 인공지능 전환(AX) 확산을 위한 업무협약을 체결했다.

국방부는 3일 오전 서울 그랜드 하얏트 서울에서 '국방 인공지능(AI) 생태계 발전포럼'을 개최했다고 밝혔다. 이번 포럼은 국방 AI 발전을 위한 범정부 차원의 협력 거버넌스를 강화하고, 2026년도 주요 국방 AI 사업의 추진동력을 확보하기 위해 마련된 첫 행사다.

이날 안규백 장관과 배경훈 부총리 겸 과기부 장관, 김정관 산업부 장관, 한성숙 중기부 장관은 '국방 AI 생태계 발전포럼' 시작에 앞서 국방·산업 분야의 AX 확산을 위한 업무협약을 체결했다. 최근 글로벌 안보 환경 변화와 함께 AI 기반 지능형 지휘통제, 무인·자율체계, 국방 운영 자동화 등 국방 분야 전반의 인공지능 적용이 급속히 확산하는 가운데서다.

제조·산업 AX의 핵심 부처인 과기부, 산업부, 중기부의 전문성과 역량을 융합하고 연계성 있는 정책으로 국방·산업 분야의 AX을 효과적으로 추진하겠다는 취지다. 이에 이들 부처는 '독자 AI 파운데이션 모델' 기반의 국방·산업 등 전반의 AX 혁신, 국방 AI 기술 수요 발굴, 실증 기회 제공, 국방 연구개발(R&D) 인프라 활용 지원, AI 핵심 기술개발 및 인프라 구축, 국방·산업·공공 분야 활용, AI 인재 양성, 방산·제조 분야 AI 기술 국방 분야 적용 확대, 국방 AX 분야 혁신 스타트업·중소기업 발굴 및 육성에 협력기로 했다.

이번 협약으로 네 부처는 AX 핵심 기술 확보부터 국방 분야 실증, 산업 적용, 창업 초기 기업(스타트업)·중소기업 확산까지 이어지는 부처 협력체계를 구축하게 됐다. 정부는 이를 통해 국방·산업 분야의 AX를 가속화 해 방위산업 경쟁력을 지속 확보하고 국민에게 신뢰받는 첨단 강군이라는 목표에 한층 더 나아갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

안 장관은 "국방 분야 AI 전환은 단순한 기술 혁신을 넘어, 대한민국의 국방력을 좌우하는 게임 체인저"라며 "이번 업무협약을 통해 각 부처의 전문성과 역량을 융합하고 정책 연계성을 확보해 국방 전반에 AI 기술을 확산시키고 나아가 국가 AI 발전으로 이어지는 생태계를 조성하는 중요한 전환점이 될 것"이라고 했다.

배 부총리는 "국방과 산업 전반에 AX를 확산하는 것은 국가 안보 역량을 강화할 뿐 아니라, 모든 국민이 AI 기반 서비스를 보다 쉽게 접근하고 활용할 수 있는 환경을 조성하고, 동시에 국가 AI 경쟁력을 높이는 핵심 동력"이라면서 "독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 정예 팀을 통해 글로벌 파급력 있는 독자 AI 모델을 연말까지 1차 개발·확보해 오픈소스로 공개할 계획이며, 이 모델과 확보할 GPU 등을 기반으로 국방과 산업 전반에 AX를 적극적으로 추진하고, 정부는 실제 성과로 이어질 수 있도록 기술적·정책적 지원을 통해 이를 적극적으로 뒷받침할 계획"이라고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



