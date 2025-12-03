본문 바로가기
와디즈, 친환경 펀딩 활발…"기후테크 스타트업의 성장 무대"

최호경기자

입력2025.12.03 09:32

총 20개사 펀딩 도전 지원

와디즈는 '2025 경기지역 기후테크 스타트업 크라우드펀딩 지원사업' 첫해 성과를 3일 밝혔다.


해당 지원 사업은 와디즈가 경기지방중소벤처기업청, 성남산업진흥원과 함께 기후테크 스타트업의 초기 시장 진입을 돕기 위해 마련한 프로그램이다. 와디즈는 ▲오프라인 교육 ▲상세페이지 제작(선택형) ▲맞춤 광고 ▲기획전 노출 ▲쿠폰 발행 등 크라우드펀딩 전 과정을 지원했다. 이를 통해 경기지역 기후테크 스타트업은 약 2억원의 펀딩액과 2273명의 서포터 참여를 기록했다.

와디즈는 '2025 경기지역 기후테크 스타트업 크라우드펀딩 지원사업' 첫해 성과를 3일 밝혔다. 와디즈

와디즈는 '2025 경기지역 기후테크 스타트업 크라우드펀딩 지원사업' 첫해 성과를 3일 밝혔다. 와디즈

지원 사업에는 총 107개 기업이 신청했으며, 제품 혁신성·시장성·사회적 가치 등을 기준으로 경기지역 스타트업 총 20개사가 최종 선정됐다. 이들은 지난 9월부터 11월까지 와디즈 기획전 '지구별마켓'을 통해 친환경 소재·업사이클링·비건푸드 등 생활 속 환경 부담을 줄이는 다양한 제품들을 소개했다.


와디즈는 이번 성과를 통해 기후테크 제품을 선보인 지역 스타트업이 시장 안착과 성장을 이어갈 수 있는 지원 모델의 가능성을 보여줬다고 평가했다.


최동철 와디즈임팩트 대표는 "이번 지원사업은 기후테크 스타트업이 제품을 시장에서 직접 검증받고 성장할 수 있는 기반을 마련한 의미 있는 시도"라며 "앞으로도 지역 스타트업이 지속 가능한 제품을 선보이고, 친환경 소비문화가 자연스럽게 확산할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
