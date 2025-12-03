본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산항, UNCTAD 아프리카 항만 워크숍서 ‘탈탄소화 선도 사례’ 소개

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.03 08:17

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

야드크레인 전기화·OPS 구축 경험 공유… 국제사회서 ‘그린포트 모델’ 주목

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 지난달 25일부터 27일까지 모로코 탕헤르에서 열린 'UN무역개발회의(UNCTAD) 아프리카 항만 역량강화 워크숍'에 초청돼 부산항의 탈탄소화 추진 사례를 발표했다.

부산항만공사 모로코 탕헤르에서 열린 'UN무역개발회의(UNCTAD) 아프리카 항만 역량강화 워크숍'에 초청돼 부산항의 탈탄소화 추진 사례를 발표하고 있다. BPA 제공

부산항만공사 모로코 탕헤르에서 열린 'UN무역개발회의(UNCTAD) 아프리카 항만 역량강화 워크숍'에 초청돼 부산항의 탈탄소화 추진 사례를 발표하고 있다. BPA 제공

AD
원본보기 아이콘

이 워크숍은 아프리카 주요 항만의 에너지 전환과 지속가능 전략 마련을 지원하기 위해 UNCTAD가 주최하고 모로코 탕헤르항이 주관한 행사다.


현장에는 UNCTAD를 비롯해 국제에너지기구(IEA), 글로벌 해양·항만 인프라 컨설팅사 Moffat＆Nicole, 앤트워프항·암스테르담항 등 세계 주요 항만·기관 관계자들이 발표자로 참여했다.

BPA는 부산항이 추진해온 탈탄소화 정책 중 대표 사례로 항만 장비 전기화 사업과 육상전력공급(OPS) 인프라 구축 성과를 중심으로 발표했다. 2007년부터 선제적으로 추진해온 야드크레인(Transfer Crane·TC) 전기화 사례는 운영 효율성과 탄소 감축 효과를 동시에 입증한 모델로 소개돼 주목받았다.


BPA는 전기화 과정에서 실제 현장에서 겪었던 애로사항, 단계별 개선 경험, 터미널 운영사와의 협력 구조 등을 상세히 공유하며 참석자들의 관심을 끌었다. 발표 직후에는 현장의 항만 운영·기술 관련 기업들과 별도 면담도 진행되면서 부산항 사례에 대한 실질적 협력 논의도 이어졌다.


송상근 BPA 사장은 "탕헤르는 아프리카뿐 아니라 지중해권에서도 핵심적인 물류 거점으로 꼽히는 항만"이라며 "이런 국제무대에서 부산항이 선도적 탈탄소화 사례로 소개된 것은 큰 의미가 있다"고 말했다. 이어 "앞으로도 부산항의 경험을 국제사회와 적극 공유하며 글로벌 그린포트 전환 흐름을 이끄는 데 역할을 다하겠다"고 강조했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 제품은 빈곤층이 사요" 막말한 부사장, 결국 쫒겨났다 "우리 제품은 빈곤층이 사요" 막말한 부사장, 결국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

韓, 유니콘 기업 13개로 세계 11위…배출·성장속도는 '하위권'

새로운 이슈 보기