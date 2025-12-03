부산항, UNCTAD 아프리카 항만 워크숍서 ‘탈탄소화 선도 사례’ 소개

야드크레인 전기화·OPS 구축 경험 공유… 국제사회서 ‘그린포트 모델’ 주목

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 지난달 25일부터 27일까지 모로코 탕헤르에서 열린 'UN무역개발회의(UNCTAD) 아프리카 항만 역량강화 워크숍'에 초청돼 부산항의 탈탄소화 추진 사례를 발표했다.

부산항만공사 모로코 탕헤르에서 열린 'UN무역개발회의(UNCTAD) 아프리카 항만 역량강화 워크숍'에 초청돼 부산항의 탈탄소화 추진 사례를 발표하고 있다. BPA 제공 AD 원본보기 아이콘

이 워크숍은 아프리카 주요 항만의 에너지 전환과 지속가능 전략 마련을 지원하기 위해 UNCTAD가 주최하고 모로코 탕헤르항이 주관한 행사다.

현장에는 UNCTAD를 비롯해 국제에너지기구(IEA), 글로벌 해양·항만 인프라 컨설팅사 Moffat＆Nicole, 앤트워프항·암스테르담항 등 세계 주요 항만·기관 관계자들이 발표자로 참여했다.

BPA는 부산항이 추진해온 탈탄소화 정책 중 대표 사례로 항만 장비 전기화 사업과 육상전력공급(OPS) 인프라 구축 성과를 중심으로 발표했다. 2007년부터 선제적으로 추진해온 야드크레인(Transfer Crane·TC) 전기화 사례는 운영 효율성과 탄소 감축 효과를 동시에 입증한 모델로 소개돼 주목받았다.

BPA는 전기화 과정에서 실제 현장에서 겪었던 애로사항, 단계별 개선 경험, 터미널 운영사와의 협력 구조 등을 상세히 공유하며 참석자들의 관심을 끌었다. 발표 직후에는 현장의 항만 운영·기술 관련 기업들과 별도 면담도 진행되면서 부산항 사례에 대한 실질적 협력 논의도 이어졌다.

송상근 BPA 사장은 "탕헤르는 아프리카뿐 아니라 지중해권에서도 핵심적인 물류 거점으로 꼽히는 항만"이라며 "이런 국제무대에서 부산항이 선도적 탈탄소화 사례로 소개된 것은 큰 의미가 있다"고 말했다. 이어 "앞으로도 부산항의 경험을 국제사회와 적극 공유하며 글로벌 그린포트 전환 흐름을 이끄는 데 역할을 다하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>