셰플러, 히어로 월드 챌린지 3연패 출격

세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)가 3연패에 도전한다.

4일(현지시간)부터 나흘 동안 바하마 뉴프로비던스의 올버니 골프 코스(파72·7449야드)에서 열리는 히어로 월드 챌린지(총상금 500만달러)에 출전한다. '골프황제' 타이거 우즈(미국)가 개최하는 특급 이벤트다. 미국프로골프(PGA) 투어 정규 대회는 아니지만 세계랭킹 포인트가 걸려있다. 세계 정상급 선수 20명이 등판한다. 우승자는 상금 100만달러(14억7000만원)를 받고, 최하위인 20위도 15만달러(2억2000만원)를 챙긴다.

셰플러는 세계 최강이다. 올해도 PGA 투어에서 메이저 대회 2승을 포함해 6승을 쓸어 담았다. 상금랭킹(2765만9550달러)과 평균타수(68.13타) 모두 1위다. 이 대회 성적도 발군이다. 2021년과 2022년 빅토르 호블란(노르웨이)에게 연거푸 밀려 준우승에 그쳤지만 2023년엔 제프 슈트라카(오스트리아)를 3타 차로 따돌리고 우승했다. 지난해엔 김주형을 6타 차로 따돌리고 2연패에 성공했다.

출전 선수들도 화려하다. 올해 US오픈 우승자 세계랭킹 6위 J.J.스펀(미국), 7위 로버트 매킨타이어(스코틀랜드), 10위 저스틴 로즈(잉글랜드), 11위 해리스 잉글리시(미국), 14위 키건 브래들리(미국), 15위 슈트라카가 출전한다. 앤드루 노백(미국), 마쓰야마 히데키(일본), 크리스 고터럽(미국)도 경쟁한다. 여기에 조던 스피스와 빌리 호셜, 악샤이 바티아(이상 미국)는 초청 선수 자격으로 나온다.

이번 대회에 한국 선수는 출전하지 않는다. 대회 주최자인 우즈도 불참한다. 우즈는 지난 10월 추간판 탈출증과 척추관 협착으로 디스크 치환 수술을 받고 회복 중이다. 그는 2024년 7월 메이저 대회 디 오픈을 끝으로 PGA 투어에 출전하지 못했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



