최경주 이름 딴 골프장, 필리핀 뉴클라크 시티 조성

'한 리저브' 3개 코스 중 1개

코스명 '식스 문스 바이 최경주'

2027년 2월 개장 예정

'탱크' 최경주의 이름을 내건 골프장이 필리핀 뉴클라크 시티에 조성된다.

한 필리핀 인코퍼레이티드는 2일 필리핀 골프 리조트 '한 리저브((Hann Reserve)'의 3개 코스 중 1개 코스의 이름을 식스 문스 바이 최경주(6 Moons by KJ CHOI)로 지었다고 밝혔다.

최경주의 이름을 내건 골프장이 필리핀 뉴클라크 시티에 만들어진다.

코스 설계에 참여한 최경주는 "오래전부터 남녀 대회를 동시에 개최할 코스가 있으면 좋겠다고 생각했다"며 "해당 코스를 설계하면서 자연 보전을 최우선 기준으로 삼았고 모래 벙커 사용을 최소화하면서 기존 지형을 보존하기 위해 애썼다"고 말했다. 최경주의 이름을 건 코스는 2027년 2월에 개장한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



