본문 바로가기
Dim영역
골프
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

최경주 이름 딴 골프장, 필리핀 뉴클라크 시티 조성

노우래기자

입력2025.12.02 12:57

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'한 리저브' 3개 코스 중 1개
코스명 '식스 문스 바이 최경주'
2027년 2월 개장 예정

'탱크' 최경주의 이름을 내건 골프장이 필리핀 뉴클라크 시티에 조성된다.


한 필리핀 인코퍼레이티드는 2일 필리핀 골프 리조트 '한 리저브((Hann Reserve)'의 3개 코스 중 1개 코스의 이름을 식스 문스 바이 최경주(6 Moons by KJ CHOI)로 지었다고 밝혔다.

최경주의 이름을 내건 골프장이 필리핀 뉴클라크 시티에 만들어진다. 머큐리 매니지먼트 제공

최경주의 이름을 내건 골프장이 필리핀 뉴클라크 시티에 만들어진다. 머큐리 매니지먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

코스 설계에 참여한 최경주는 "오래전부터 남녀 대회를 동시에 개최할 코스가 있으면 좋겠다고 생각했다"며 "해당 코스를 설계하면서 자연 보전을 최우선 기준으로 삼았고 모래 벙커 사용을 최소화하면서 기존 지형을 보존하기 위해 애썼다"고 말했다. 최경주의 이름을 건 코스는 2027년 2월에 개장한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하는 핵심 스펙은 "이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

다들 인구 줄어 난리인데…10년마다 10만명, 벌써 40만 도시된 '이곳'

"여기가 아니었네"…하루아침에 사라진 감귤 3톤 알고보니

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

홈플러스, 폐점보류 15개 점포 중 5개 점포 영업 중단 검토

새로운 이슈 보기