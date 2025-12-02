본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

올해 '게임 오브 지스타'에 엔씨소프트 '아이온2'

노경조기자

입력2025.12.02 12:36

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

엔씨소프트 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아이온2'가 올해의 '게임 오브 지스타'에 선정됐다.


김남준 엔씨소프트 아이온2 개발PD(왼쪽)와 이택수 한국게임미디어협회장이 1일 판교 엔씨소프트 R&D 센터에서 '2025년 게임 오브 지스타' 트로피 수여식 후 기념촬영을 하고 있다. 엔씨소프트 제공

김남준 엔씨소프트 아이온2 개발PD(왼쪽)와 이택수 한국게임미디어협회장이 1일 판교 엔씨소프트 R&D 센터에서 '2025년 게임 오브 지스타' 트로피 수여식 후 기념촬영을 하고 있다. 엔씨소프트 제공

AD
원본보기 아이콘


엔씨소프트는 전날 판교 엔씨소프트 R&D 센터에서 '게임 오브 지스타' 트로피 수여식을 진행했다고 2일 밝혔다.

한국게임미디어협회 및 한국게임기자클럽이 주관하는 게임 오브 지스타는 매년 지스타에 출품된 게임 중 게임성과 그래픽, 스토리 등 전반적인 완성도가 가장 뛰어난 게임에 수여하는 상이다. 2018년 시작해 올해 8회를 맞이했다.


'아이온2'는 지난달 19일 한국과 대만에서 서비스를 시작해 출시 이틀 만에 일일 활성 이용자(DAU) 150만명을 돌파했다. 일주일 후 누적 생성 캐릭터 수는 253개를 넘어섰다.


김남준 엔씨소프트 아이온2 개발PD는 "'아이온2'에 보내주신 많은 이용자의 관심과 응원 덕분에 게임 오브 지스타에 선정될 수 있었다"며 "앞으로도 이용자들의 의견을 경청하면서 상에 걸맞은 좋은 게임으로 더 발전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이택수 한국게임미디어협회장은 "엔씨소프트가 '아이온2'를 시작으로 다시 한번 MMORPG 명가 위상을 회복하고 게이머들로부터 인정받는 개발사로 거듭나길 기대한다"고 말했다





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하는 핵심 스펙은 "이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

다들 인구 줄어 난리인데…10년마다 10만명, 벌써 40만 도시된 '이곳'

"여기가 아니었네"…하루아침에 사라진 감귤 3톤 알고보니

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

홈플러스, 폐점보류 15개 점포 중 5개 점포 영업 중단 검토

새로운 이슈 보기