KGM, 11월 8971대 판매…수출 전년비 5% 늘어

오현길기자

입력2025.12.01 16:09

내수 시장 적극 대응

KG모빌리티(KGM)는 지난달 내수 3121대, 수출 5850대 등 총 8971대를 판매했다고 1일 밝혔다. 전년 동월 대비 1.4% 증가했다.


KGM, 11월 8971대 판매…수출 전년비 5% 늘어
차종별로 코란도(1163대)와 토레스 EVX(853대), 토레스 하이브리드(675대), 무쏘 EV(497대), 액티언 하이브리드(280대) 등 친환경차량의 판매 물량이 늘며 증가세를 나타냈다.

KGM은 무쏘 EV와 토레스 하이브리드 등 독일 시장 대규모 글로벌 출시에 이어 지난 10월과 11월 튀르키예와 이스라엘 등 개별 국가별로 대리점사와 기자단을 대상으로 신제품 출시 행사를 열고 시장 공략에 나섰다.


내수 판매는 무쏘 EV 판매량이 줄며 전년 동월 대비 감소했으나, 토레스와 액티언 하이브리드가 꾸준한 판매 상승세를 보이며 호조세를 이었다.


KGM 관계자는 "보조금 소진으로 전기차 판매가 줄며 전월 대비 감소했으나, 수출 물량 증가에 힘입어 전년 동월 대비로는 상승세를 보였다"며 "국내 최고 수준의 중고차 잔존 가치를 보장하는 '슬림페이 플랜 할부 프로그램'을 통한 고객 혜택 강화 등 내수 시장도 적극 대응해 판매 물량을 늘려나갈 것"이라고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
