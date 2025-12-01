본문 바로가기
광주시의회, 예산 2조원 시대 개막 기념 민생경제 회복 캠페인 진행

이종구기자

입력2025.12.01 13:50

광주시의회(의장 허경행)는 1일 제2차 정례회 제2차 본회의 산회 직후 '광주시 예산 2조원 시대 개막' 기념 '민생경제 회복 캠페인'을 진행했다. 캠페인에는 허경행 광주시의회 의장을 비롯한 의원 전원이 동참했다.

광주시의회(의장 허경행)가 1일 제2차 정례회 제2차 본회의 산회 직후 '광주시 예산 2조원 시대 개막' 기념 '민생경제 회복 캠페인'을 진행하고 있다. 경기 광주시 제공

광주시의회(의장 허경행)가 1일 제2차 정례회 제2차 본회의 산회 직후 '광주시 예산 2조원 시대 개막' 기념 '민생경제 회복 캠페인'을 진행하고 있다. 경기 광주시 제공

광주시의회는 2025년 제4회 추경을 통해 '예산 2조원 시대'를 맞이하여 예산의 규모뿐만 아니라, 도시 규모와 역량이 비약적으로 성장했다는 역사적인 사실을 기념하고, 이를 토대로 민생경제 회복과 교통난 해소 등 향후 예상되는 민생문제에도 앞장서겠다는 의지를 밝히기 위하여 해당 캠페인을 진행했다고 밝혔다.


한편, 광주시의회 허경행 의장은 "광주시가 예산 2조원 시대를 맞이한 만큼, 중견 도시로서의 위상과 책임에서도 자유롭다고 할 수 없다"라며 광주시의 규모에 걸맞은 행정을 요구했다.

이어 "예산 2조원 시대에 교통난 해소와 지역경제 활성화는 필연적으로 수반되어야 하는 것"이라며 "예산 규모와 걸맞은 행복도시 광주를 만드는 일에 광주시의회가 앞장설 것"이라고 덧붙였다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
