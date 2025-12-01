헬스장서 운동은 안하고…200명 알몸남 무더기 체포, 한국인도 포함

헬스센터 가장해 성매매 업소 불법 영업 정황

한국인을 포함한 외국인도 무더기 적발

말레이시아 수도 쿠알라룸푸르 시내의 한 남성 전용 '건강센터'가 불법 성매매 업소로 운영된 사실이 드러나 경찰이 이용객 201명을 한꺼번에 체포했다. 적발된 이들 가운데 일부는 한국인을 포함한 외국인이었던 것으로 확인됐다.

30일(현지시간) 말레이시아 매체 더스타 등 현지 언론은 경찰이 쿠알라룸푸르 초우킷 지역의 한 헬스센터를 급습해 나체 상태의 남성들을 발견했다고 보도했다.

해당 업소는 사우나, 자쿠지, 헬스장, 수영장 등을 갖춘 일반 웰니스 시설을 표방했지만 내부에서는 남성 고객 간 성매매를 비롯한 '부적절한 행위'가 상시 이뤄진 정황이 포착됐다.

경찰은 수일간 잠복 감시 끝에 업소 운영진과 이용객을 일제 검거했다. 체포자 중에서는 의사, 교사, 검사 등 전문직 종사자도 있었으며 검거된 의사는 "교통체증을 피하려 쉬러 왔다"며 "무슨 일이 벌어지는지는 알고 있었다"고 진술했다.

이용객 201명 가운데 한국·독일·중국·인도네시아 국적자 등 외국인 24명이 포함됐고 80명의 무슬림 남성은 연방령 종교법 제29조(부도덕 행위) 위반 혐의로 조사받고 있다. 나머지는 형법 387B조(부자연적 성행위) 혐의가 적용됐다.

이들은 최초 등록비 10링깃(약 3500원), 1회 방문비 35링깃(약 1만2000원)을 지불한 것으로 확인됐다. 체포자 201명 중 171명은 법원이 추가 구금 요청을 기각하면서 일단 석방됐으며 경찰은 신원 및 혐의 확인 절차를 이어가고 있다.





