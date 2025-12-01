본문 바로가기
[인사]GC(녹십자홀딩스) 그룹

최태원기자

입력2025.12.01 10:29

◆대표이사 내정


▲김연근 GC녹십자 MS 대표이사 겸 진스랩 대표이사

◆보직 변경


▲우병호 GC녹십자의료재단·GC녹십자아이메드 재단사무국장 겸 GC녹십자의료재단 행정부원장 ▲신웅 GC녹십자 운영총괄부문장 ▲ 박천보 GC녹십자 운영총괄부문 QM실장


◆승진

▲기창석 GC지놈 대표이사 ▲ 김중수 GC 업무지원실장 ▲ 신수경 GC녹십자 R&D 부문 의학본부장 ▲ 박형준 GC녹십자 운영총괄부문 Ochang Plant 본부장


◆신규 선임


▲ 손석우 GC녹십자 운영총괄부문 Engineering Innovation & Project Management팀 소속 선임전문위원 ▲ 홍정운 GC녹십자 R&D 부문 R&D QM Unit장 ▲ 오상수 GC녹십자웰빙 경영관리실장 ▲ 박동환 GC녹십자웰빙 생산본부장 ▲ 임호용 GC Cell 연구본부장 ▲ 박선희 GC녹십자MS 연구소장 ▲ 정상훈 GC지놈 경영관리실장 ▲ 김준혁 유비케어 병원사업본부장 ▲ 백성환 유비케어 약국사업본부장





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

