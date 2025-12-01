골드만삭스 "기관투자자 다수, 내년 금값 5000달러 간다"

각국 중앙은행 지속적 금 매입

미 금리인하 기대 맞물리며 5000달러 예상

도이체방크도, 금 목표가 상향 조정

올해 신고가 행진을 펼친 금값이 내년에는 온스당 5000달러를 넘어설 것이란 전망이 나왔다. 내년 금값 상승은 각국 중앙은행들의 지속적인 매입세와 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대, 지정학적 불확실성 확대로 인한 안전자산 선호가 맞물린 결과로 요약된다.

CNBC에 따르면 골드만삭스는 900명 이상의 기관투자가들을 대상으로 설문조사를 벌인 결과 응답자의 36%가 이같이 예측했다고 지난달 28일(현지시간) 밝혔다. 금값은 올해 들어 58.6% 급등했고 지난달 8일에는 사상 처음으로 온스당 4000달러를 넘어서며 '초강세'를 보였다.

응답자의 33%는 금값이 내년 말 온스당 4500~5000달러 수준까지 상승할 것으로 예상했다. 상승 폭 전망치는 다르지만, 기관투자가의 70% 이상이 내년에도 금값 상승을 점치고 있는 셈이다. 반면 향후 12개월 내 금값이 3500~4000달러로 하락할 것이라고 내다본 응답자는 5% 남짓에 그쳤다.

금값은 Fed의 기준금리 인하 기대감 덕분에 지난달 30일 2주 만에 최고치를 기록했다. 현물 금값은 이날 뉴욕시장 후반 1.47% 오른 온스당 4219.300달러에 거래됐다. 2월 인도분 금 선물은 0.53% 뛴 4187.40달러에 거래됐다.

금값을 끌어올리는 가장 큰 요인으론 중앙은행들의 매수세가 꼽힌다. 설문 응답자의 38%는 중앙은행들의 금 매입을 금값 상승의 가장 큰 요인으로 지목했다. 실제 지난 3분기 중앙은행 금 매수 규모는 220t으로, 가격이 치솟았음에도 불구하고 지난 2분기보다 금 수요가 더 늘었다. 27%는 재정 불안을 뽑았다.

올해 들어 개인 투자자부터 헤지펀드에 이르기까지 폭넓은 투자자들이 전통적인 대표 안전자산인 금에 주목했다. 이들이 금을 인플레이션 위험, 지정학적 갈등 심화, 달러가치 하락에 대비한 헤지수단으로 바라봤기 때문이다. 각국 중앙은행들 역시 높은 유동성과 디폴트 위험이 없다는 점, 준비자산으로서의 중립성 등을 이유로 금 매입에 뛰어들었다.

이런 이유로 필 스트라이블 블루라인 퓨처스 최고 시장전략가는 금의 강세장이 2026년까지 이어질 가능성이 크다고 내다봤다. 스트라이블 시장전략가는 지난달 CNBC에 "글로벌 경제 전망은 여전히 금에 우호적인 환경을 제공하고 있다"며 "많은 국가가 성장 둔화와 동시에 물가 상승 압력에 직면해 있다"고 얘기했었다.

도이체방크 역시 중앙은행의 지속적인 매수세와 상장지수펀드(ETF)의 꾸준한 수요로 금 가격이 오는 2027년 5000달러를 돌파할 수 있다고 전망했다. 도이체방크는 지난달 발표한 보고서에서 내년 금의 평균 목표 가격을 기존 4000달러에서 4450달러로, 2027년 목표가는 5150달러로 각각 제시했다. 마이클 슈에 도이체방크 애널리스트는 "금값이 역사적 기준을 깨고 있다"며 세계 중앙은행들이 가격 변동에 크게 신경 쓰지 않고 금을 꾸준히 매입하면서 내년에도 금값이 상승할 것이라고 봤다.

일부 투자자들은 원자재 가격 상승에 대한 베팅 수단으로 광산주 투자에도 나서고 있다. 블루웨일 캐피털의 스티븐 유는 이달 초 CNBC 인터뷰에서 세계 최대 금 채굴업체인 뉴몬트에 투자하고 있다고 밝혔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>