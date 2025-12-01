본문 바로가기
중기·벤처

리디, 올해 화제작 선정 '2025 리디 어워즈' 개최

최호경기자

입력2025.12.01 09:21

오는 14일까지 독자 투표 진행

리디 주식회사(리디)는 올해의 화제작을 선정하는 '2025 리디 어워즈'를 개최한다고 1일 밝혔다.


올해 10주년을 맞은 '리디 어워즈'는 웹소설, 웹툰, 만화 장르에서 한 해 동안 가장 많은 사랑을 받은 작품을 독자 투표로 선정하는 시상식이다.

리디 주식회사는 올해의 화제작을 선정하는 '2025 리디 어워즈'를 개최한다. 리디 주식회사

첫 개최 당시와 비교해 시상 부문 수는 약 220%, 후보 작품 수는 약 260%, 투표수는 무려 약 1만7000% 증가하며 독자들의 참여가 폭발적으로 확대됐다. 이는 리디의 서비스 확장과 더불어 다양한 장르의 작품들이 꾸준히 사랑받으며, 독자들이 자신이 애정하는 작품을 직접 응원하는 문화가 정착된 결과란 설명이다. 지금까지 누적 투표 수도 1000만 건을 돌파했다.

이번 '2025 리디 어워즈' 투표는 오는 14일까지 진행되며, 수상작은 29일 발표된다. 수상작은 독자 투표로 결정되고, 1인 1일 1회 각 부문에서 두 작품씩 선택할 수 있다. 투표 참여자 전원에게는 100포인트가 지급되며, 추첨 이벤트를 통해 총 250만 포인트의 리워드를 제공한다.


리디 관계자는 "2016년 첫발을 뗀 리디 어워즈가 어느덧 10주년을 맞았다"며 "한 해를 빛낸 작품들을 만나보고, 좋아하는 작품을 응원하며 올해 최고의 작품을 함께 선정하는 의미 있는 시간이 되길 바란다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
