본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]한솔케미칼, 삼성전자 P4 라인 전환 수혜 기대감에 강세…신고가

송화정기자

입력2025.12.01 09:18

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한솔케미칼 이 삼성전자의 평택 P4 공장 라인 전환 수혜 기대감이 반영되며 강세를 보이고 있다. 장중 52주 신고가를 기록했다.


1일 오전 9시12분 현재 한국거래소에서 한솔케미칼은 전일 대비 4000원(1.68%) 오른 24만2000원에 거래되고 있다. 장중 25만500원까지 오르며 52주 신고가를 다시 썼다.


이날 키움증권은 한솔케미칼에 대해 2026~2028년 실적 전망치를 상향 조정하고 목표주가를 30만원으로 올렸다. 박유악 키움증권 연구원은 "삼성전자의 내년 D램 자본투자(CapEx)는 166억달러를 기록할 것으로 예상되는데 해당 CapEx는 P4 설비투자와 P5 인프라 건설에 투자되고 일부는 P4의 클린룸 공간 전환(파운드리→D램)에 사용될 것"이라며 "따라서 한솔케미칼의 과산화수소 수요가 크게 증가할 것"이라고 말했다. 이어 "고객들의 설비투자 및 가동 스케줄은 한솔케미칼의 실적 및 주가 상승의 큰 모멘텀으로 작용할 것"이라고 덧붙였다.

[특징주]한솔케미칼, 삼성전자 P4 라인 전환 수혜 기대감에 강세…신고가
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이러다 밥상에서 사라지겠네"…서민 '울상' 만드는 '피시플레이션'

제주 오름서 불법 야영에 고기 굽는 민폐족…처벌은 해 넘어서?

괴물의 얼굴을 외면할 수 없게 만드는 힘

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

팍팍한 삶, 이름도 '팍팍'…음식물 쓰레기 깨끗이 씻어 먹는 '이 나라' 빈민가

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

트럼프 지지율 36%…취임 후 최저치 기록 "물가 탓"

새로운 이슈 보기