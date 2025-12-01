동반위, 2025 지역사회 동반성장 교류회 개최

상생 협력 사례 등 공유

동반성장위원회는 서울 동대문구 경동시장과 중구 라운지 107에서 '2025 지역사회 동반성장 교류회'를 개최했다고 1일 밝혔다.

이달곤 동반위원장이 서울 동대문구 경동시장에서 열린 '2025 지역사회 동반성장 교류회'에서 인사말을 하고 있다. 동반위

이번 행사는 전국 광역지자체 동반성장 담당관, 대기업 및 공공기관 관계자 등 약 100여명이 참석한 가운데 열렸다. 2025년 동반성장주간을 기념해 지역 기반의 동반성장 문화 확산과 협력 방향을 논의하고자 마련됐다.

오전에는 1부 프로그램으로 참석자들이 서울 동대문구 경동시장 일대를 방문해 스타벅스-지역 단체-임대인 간 상생 협력 사례와 청년몰, 야시장 등 지역 환경 개선 프로젝트를 둘러봤다. 오후에는 2부 프로그램으로 라운지 107 대회의실에서 동반위의 '지역사회 동반성장 문화확산 사업' 소개와 '지역-기업-소상공인 간 협력 구조'에 관한 외부 강연을 진행했다. 이어 지자체의 지역 상생 정책, 대기업의 민간 상생 프로그램 등 상생 협력 사례를 공유했다.

이달곤 동반위원장은 "지역 동반 성장은 단순한 지원을 넘어 민간이 자발적으로 지역경제의 지속 가능한 성장과 국가 균형발전에 기여할 수 있는 핵심 개념"이라며 "2023년 대한민국 시도지사협의회와의 업무협약(MOU)을 계기로 시작된 지자체 네트워킹을 더 확장해 나가겠다"고 강조했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



