본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

양구군, 청년 대상 취업성공·정착 수당 지원…고용 안정 도모

이종구기자

입력2025.12.01 08:44

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6개월 이상 근무 시 취업성공수당 30만원
9개월 이상 근속 시 정착수당 30만원 지급
청년들의 지역 정착과 고용 안정 도모

강원도 양구군은 청년들의 지역 내 민간기업 취업을 장려하고 안정적인 정착을 돕기 위한 '청년취업성공·정착수당 지원사업'을 지속적으로 추진하고 있다.

양구군청 전경. 양구군 제공

양구군청 전경. 양구군 제공

AD
원본보기 아이콘

지원대상은 양구군에 주소를 두고 있는 미취업청년(18~49세)이 양구군일자리지원센터에 구직등록 후 자격증을 취득하거나, 알선을 통해 취업에 성공한 경우에 해당한다.


군은 △자격증 취득수당 최대 10만원 △연계 취업 이후 6개월 이상 근속한 청년에게는 '취업성공수당' 30만원 △ 추가 9개월 이상 근속 시 '정착수당' 30만원을 각각 지원한다. 한 직장에서 15개월 이상 근무할 경우 최대 70만원의 수당을 받을 수 있으며, 수당은 지역 내 소비 촉진을 위해 양구사랑상품권(배꼽페이)으로 지급된다.

이미숙 경제체육과장은 "취업 초기 비용 부담으로 어려움을 겪는 청년들에게 실질적인 도움이 되는 사업"이라며 "취업을 준비 중이거나 최근 취업한 청년들의 많은 참여를 바란다"고 설명했다.


양구군은 이번 지원사업을 통해 청년의 장기근속을 유도하고 기업의 안정적 고용 환경을 조성함으로써 지역 정착-기업 성장의 선순환 구조가 형성될 것으로 기대하고 있다.


2026년에도 사업을 계속해서 추진할 계획이며, 신청은 양구군일자리지원센터를 통해 가능하다. 자세한 사항은 양구군청 누리집 고시공고 게시판 또는 양구군 경제체육과 일자리지원팀으로 문의하면 된다.




양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이러다 밥상에서 사라지겠네"…서민 '울상' 만드는 '피시플레이션'

제주 오름서 불법 야영에 고기 굽는 민폐족…처벌은 해 넘어서?

괴물의 얼굴을 외면할 수 없게 만드는 힘

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

팍팍한 삶, 이름도 '팍팍'…음식물 쓰레기 깨끗이 씻어 먹는 '이 나라' 빈민가

홍콩 당국 "아파트 화재참사 사망자 146명으로 증가"

스위스, '여성 軍 의무복무 도입' 국민투표 진행…정부는 반대

새로운 이슈 보기