청소년 마약… "SNS 익명으로 도움 요청하세요"

전국 최초 대화형 청소년 마약 문제 신고 채널

비대면·간편접속으로 개인정보 노출 없이 가능

서울시가 전국 지방자치단체 중 최초로 사회관계망서비스(SNS) 기반 익명 상담 채널을 개설했다고 1일 밝혔다. 청소년 마약류 문제에 대응하기 위한 것으로 개인정보 노출 없이 상담이나 신고가 가능하다.

채널명은 '서울시 온라인 청소년 마약 걱정 함께 TALK'(서마톡)이다. 카카오톡 오픈채팅을 기반으로 가입이나 본인 확인 없이 링크에 접속하는 것만으로 대화방에 입장할 수 있다.

2018~2024년 19세 이하 청소년 마약사범 추이(단위:명)와 2020~2024년 경로별 마약류 유통 시정요구 현황(단위:건). 대검찰청 및 방송통신심의위원회 AD 원본보기 아이콘

서울시는 최근 청소년 마약사범 증가와 함께 유통 경로의 97.5%가 SNS로 이동했다는 점에 주목했다.

'서마톡'은 익명 대화형 상담·신고 채널로 익명성과 비대면 특성을 전면 보장한다. 카카오톡 오픈채팅에서 서마톡, 서울시 청소년마약, 걱정함께TALK 등으로 검색하면 된다. 특히 마약과 관련해 말하기를 망설이는 청소년도 도움을 요청할 수 있는 디지털 동선을 마련한 게 핵심이다.

청소년이 서마톡을 통해 치료·상담 등을 원하는 경우 관련 기관이나 부서를 연결해준다. 서울시 특사경은 서마톡을 통해 접수된 제보를 대화 중심으로 검토해 제보 대상인 경우 수사에 착수하고 마약류관리법 위반 사항이 확인되면 서울경찰청에 이첩해 협력 수사를 진행할 예정이다.

서울시교육청과도 협력해 홍보에 나선다. 김현중 민생사법경찰국장은 "영리를 목적으로 마약류를 청소년에게 권유·유인·강요하는 행위는 끝까지 추적해 책임을 묻겠다"며 "서마톡을 통해 상담, 수사, 치료까지 이어지는 회복 중심 지원 체계를 강화해 청소년 보호에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>