보험료 할인에 교통 마일리지까지… '손목닥터9988' 개편

앞으로 서울시의 건강관리플랫폼 '손목닥터9988'을 사용하면 보험료 할인 혜택과 대중교통 요금 마일리지가 주어진다. 서울시는 민간과 협력을 확대해 다양한 서비스를 추가한다는 방침이다.

서울시는 이같은 서비스 개편을 담은 '손목닥터9988 슈퍼앱'을 내달 1일부터 가동한다고 30일 밝혔다.

우선 대중교통 이용이 많은 손목닥터9988 참여자들이 출퇴근, 통학, 장보기 등 일상 속에서 대중교통 탑승과 걷기습관이 이어질 수 있도록 '티머니GO'와 연계한 보상을 신설했다.

12월 한 달간 손목닥터9988 참여자가 티머니GO에 회원 정보를 최초로 연동하면 1000마일리지(1M=1원)를 제공한다. 17일부터는 하루 8000걸음을 걸으면 티머니GO앱에서 추첨권을 지급하는데, 당첨되면 마일리지나 택시 등 대중교통 결제 시 활용할 수 있는 할인쿠폰 등을 받을 수 있다. 월간 걸음 달성 횟수가 5, 10, 15, 20회 구간을 넘을 때마다 추가로 추첨권이 지급돼 꾸준히 걸을수록 혜택이 커지는 구조다.

손목닥터9988 참여자가 월 20일 이상 걷기 목표(일 8000보·70세 이상 5000보)를 달성하면 보험 가입시 보험료 5~10%를 12~60개월간 할인해주는 혜택도 추가된다. 상세 할인조건 및 내용은 보험사·보험상품별로 다르며 개편된 손목닥터9988 앱에서 '보험료 할인' 메뉴를 선택하면 보험사 신청사이트로 연동된다.

보험료 할인상품은 손목닥터9988 플랫폼에 축적된 걸음 수 데이터를 활용할 수 있는 사망, 암진단, 뇌혈관·허혈성 심장질환 진단, 입원·수술비 보장 등 주요 위험 보장이 포함된 질병보험 상품 중심이다. 올해는 교보라이프플래닛, 삼성생명, 한화생명의 5개 상품에 적용하고 내년 상반기까지 3개 사를 추가, 총 6개 보험사로 확대할 계획이다. 할인대상 상품은 교보라이프플래닛생명 '비갱신 암보험' 등 3개 상품, 삼성생명 '인터넷 정기보험', 한화생명 '걸음e건강보험'이다.

또한 지난 6월 '건강콘텐츠 공모전'에서 선정한 ▲복약정보 ▲건강습관 ▲AI트레이너 민간콘텐츠 3종을 이번 개편에 맞춰 '인앱' 서비스로 제공한다. 걷기는 물론 일상 전반에 걸친 건강관리 통합플랫폼으로의 도약이다.

이밖에 지속적인 걷기 실천 장려를 위해 포인트 제도를 전면 개편한다. 기존 하루 8000걸음 달성 시 200포인트를 지급하던 방식을 100포인트로 조정하는 대신 주말 하루를 포함해 주 5회 이상 8000걸음을 걸으면 500포인트를 추가 지급한다. 건강행동 연계 보상도 확대했다. 손목닥터9988앱으로 체력인증센터 예약과 측정을 완료하면 5000포인트, 6개월 후 체력 등급 향상(1등급은 등급 유지)되면 5000포인트를 추가로 지급하는 방식이다.

배종은 서울시 스마트건강과장은 "손목닥터9988이 서울시민 건강을 위한 필수적인 앱으로 자리잡은 만큼 더 많이 시민들이 건강습관을 개선할 수 있도록 예산으로 지급하는 포인트는 물론 민간협력을 통한 추가 혜택도 확대할 계획"이라고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



