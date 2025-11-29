본문 바로가기
[인사]행정안전부

입력2025.11.29 15:35

◇ 과장급 전보


▲국가정보자원관리원 운영기획관 운영총괄과장 곽병관 ▲국가정보자원관리원 대구센터 운영총괄과장 변화수 ▲국가정보자원관리원 대구센터 클라우드서비스과장 원종갑




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

