◇ 과장급 전보
▲국가정보자원관리원 운영기획관 운영총괄과장 곽병관 ▲국가정보자원관리원 대구센터 운영총괄과장 변화수 ▲국가정보자원관리원 대구센터 클라우드서비스과장 원종갑
[인사]행정안전부
2025년 11월 29일(토)
