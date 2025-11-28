본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

민주당 김기현 경산위원장, 李 대통령 공약 이행 위해 국토부 장관 면담

영남취재본부 최대억기자

입력2025.11.28 17:39

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고속도로 건설계획에 '경산~울산 포함' 건의서 전달

더불어민주당 김기현 경산시지역위원장(위원장 김기현)이 이재명 대통령 경산 공약인 경산~울산 간 고속도로 추진을 위해 당과 국회 설득에 이어 김윤덕 국토교통부 장관과 면담을 통해 사업 추진 가능성을 높였다.


김기현 위원장은 28일 "김윤덕 국토교통부 장관을 직접 만나 경산~울산 간 고속도로 개설은 이재명 대통령 후보 경산 공약 사항"이라며 "올해 고시 예정인 제3차 고속도로 건설계획에 경산~울산 고속도로를 포함시켜 신속하게 추진될 수 있도록 적극 건의했다"고 밝혔다.

민주당 김기현 경산지역위원장이 28일 김윤덕 국토부 장관 만나 경산~울산 고속도로 건의를 한 후 촬영하고 있다.

민주당 김기현 경산지역위원장이 28일 김윤덕 국토부 장관 만나 경산~울산 고속도로 건의를 한 후 촬영하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

김 위원장은 "경산 시민이 염원하는 고속도로 개설은 자동차 부품산업이 집적된 경산과 완성차 공장이 있는 울산과의 거리 단축을 통해 경산 관내 부품기업의 물류비 절감 효과로 지역의 산업경쟁력을 강화할 수 있다"고 강조했다.

또 "수도권과 대구, 울산을 아울러 연결함으로써 전국 최대 산업단지인 미포 및 온산 국가산단에서 생산되는 산업물동량 이동편익에도 도움이 된다"며 사업의 타당성을 강력히 피력했다.


이에 김윤덕 장관은 "이재명 대통령 공약 사항인 만큼 각별히 챙기겠다"는 긍정적 답변을 전한 것으로 알려진다.


김 위원장은 "제3차 고속도로 건설계획이 연내 고시를 앞두고 있는 중요한 시점에서 경산~울산간 고속도로가 반드시 포함되도록 책임있게 살필 계획"이라고 말했다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

너무 급해 밖에서 '실례'한 여성…알고보니 공무원의 '실험'이었다 너무 급해 밖에서 '실례'한 여성…알고보니 공무원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

"많이 배웠을 것"…아들 임관식 지켜본 이재용 회장의 한마디

불황일 때 더 선명해지는, 안경점 '역주행 성장'

화장품 발라보고 굿즈 사고…'힙한 편의점'에 MZ 열광

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기