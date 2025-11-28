본문 바로가기
‘해양관광 거점’ 노리는 장흥군…150억 민간투자 이끌어

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.11.28 16:16

계류시설·캐빈호텔·캠핑 등 1차 사업 발표
군 “해양관광 기반 확충에 민간투자 결합”

전남 장흥군이 민간 투자와 연계한 해양관광 인프라 확충에 나섰다.


장흥군은 27일 ㈜동아컴퍼니와 150억원 규모의 해양레저단지 조성사업 투자협약을 맺고 지역 해양관광산업 육성에 속도를 내기로 했다.

장흥군과 ㈜동아컴퍼니가 27일 장흥군청 상황실에서 해양레저단지 조성사업 투자협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 장흥군 제공

협약식은 장흥군청 상황실에서 열렸으며, 김성 장흥군수와 ㈜동아컴퍼니 대표 등 군과 기업 관계자들이 참석해 사업 추진 방향과 협력 방안을 논의했다. 이번 협약은 회진면 대리권역에 조성되는 해양레저단지 사업을 중심으로 민간투자 기반을 확대하고 해양관광 경쟁력을 강화하기 위한 장흥군의 전략적 조치로 평가된다.

김성 군수는 "해양레저단지는 장흥군 미래 관광산업을 이끌 핵심 프로젝트"라며 "이번 협약이 지역경제 활성화와 관광 기반 확충에 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.


동아컴퍼니 관계자는 "장흥군이 보유한 자연환경을 기반으로 레저·관광 산업을 활성화하고 지역과 함께 성장하는 민간투자 모델을 만들겠다"고 밝혔다. 이어 "1차 목표로 계류시설, 캐빈호텔, 캠핑사업을 추진하고, 향후 유람선 운영 등으로 사업을 확대할 계획"이라고 설명했다.


군은 이번 협약을 계기로 정남진 해양낚시공원과 연계한 관광 인프라 확충과 행정 지원을 병행해 주민과 관광객이 체감할 수 있는 해양관광 특화 지역 조성에 나설 계획이다.




호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

