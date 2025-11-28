본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

인터넷은행, 3분기 중저신용대출 목표 일제히 초과

오규민기자

입력2025.11.28 15:56

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인터넷은행 3사( 카카오뱅크 ·케이뱅크·토스뱅크)가 올해 3분기 중저신용자 대출 비중 목표치인 30%를 모두 넘겼다.


28일 금융권에 따르면 3사의 중저신용대출 평균잔액 기준 비중은 32.9%~35.2%인 것으로 나타났다. 신규 취급액 평잔 비중도 33.9%~43.7%다. 구체적으로 카카오뱅크는 32.9%·35.4%를, 토스뱅크는 35.2%·43.7%, 케이뱅크는 33.1%·33.9%를 기록했다.

토스뱅크는 올해 3분기까지 35만명의 개인신용평점 하위 50%(870점 이하, KCB 기준)를 위한 신용대출, SOHO등급 4등급 이하(KCB 기준) 개인사업자대출 등 개인부터 소상공인 자영업자에게 중저신용자 대출을 공급했다고 설명했다. 이 기간 공급한 중저신용자 대출은 총 9조5000억이라고 밝혔다. 개인사업자 대출에서도 중저신용자 신용대출 비중은 67%(3분기말 잔액 기준)에 달한다고 덧붙였다.

인터넷은행, 3분기 중저신용대출 목표 일제히 초과
AD
원본보기 아이콘

카카오뱅크는 출범 후 8년간 중저신용 대출 규모가 총 15조원이라고 밝혔다. 3분기 중저신용 대출 잔액은 4조9000억원으로 집계됐다. 중저신용 대출 비중을 30% 이상으로 유지하고 있음에도 카카오뱅크의 3분기 연체율은 0.51%로 안정적인 수준으로 관리해 건전성도 확보했다고 설명했다.


케이뱅크도 2017년 출범 이후 누적 공급한 중저신용자 신용대출이 올 3분기 기준 총 8조 330억원이라고 밝혔다. 3분기 신규 공급한 중저신용자 신용대출액은 3338억원이며, 지난 2분기 2789억원 대비 약 20% 증가했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

너무 급해 밖에서 '실례'한 여성…알고보니 공무원의 '실험'이었다 너무 급해 밖에서 '실례'한 여성…알고보니 공무원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

불황일 때 더 선명해지는, 안경점 '역주행 성장'

화장품 발라보고 굿즈 사고…'힙한 편의점'에 MZ 열광

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기