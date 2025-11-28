인터넷은행, 3분기 중저신용대출 목표 일제히 초과

인터넷은행 3사( 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 21,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 442,257 전일가 21,650 2025.11.28 15:30 기준 관련기사 카카오뱅크, 자금세탁방지로 대통령 표창받아카카오뱅크, '코리아 핀테크 위크 2025' 참여카카오뱅크, 한국ESG기준원 평가 'A등급' 2년 연속 획득 전 종목 시세 보기 close ·케이뱅크·토스뱅크)가 올해 3분기 중저신용자 대출 비중 목표치인 30%를 모두 넘겼다.

28일 금융권에 따르면 3사의 중저신용대출 평균잔액 기준 비중은 32.9%~35.2%인 것으로 나타났다. 신규 취급액 평잔 비중도 33.9%~43.7%다. 구체적으로 카카오뱅크는 32.9%·35.4%를, 토스뱅크는 35.2%·43.7%, 케이뱅크는 33.1%·33.9%를 기록했다.

토스뱅크는 올해 3분기까지 35만명의 개인신용평점 하위 50%(870점 이하, KCB 기준)를 위한 신용대출, SOHO등급 4등급 이하(KCB 기준) 개인사업자대출 등 개인부터 소상공인 자영업자에게 중저신용자 대출을 공급했다고 설명했다. 이 기간 공급한 중저신용자 대출은 총 9조5000억이라고 밝혔다. 개인사업자 대출에서도 중저신용자 신용대출 비중은 67%(3분기말 잔액 기준)에 달한다고 덧붙였다.

카카오뱅크는 출범 후 8년간 중저신용 대출 규모가 총 15조원이라고 밝혔다. 3분기 중저신용 대출 잔액은 4조9000억원으로 집계됐다. 중저신용 대출 비중을 30% 이상으로 유지하고 있음에도 카카오뱅크의 3분기 연체율은 0.51%로 안정적인 수준으로 관리해 건전성도 확보했다고 설명했다.

케이뱅크도 2017년 출범 이후 누적 공급한 중저신용자 신용대출이 올 3분기 기준 총 8조 330억원이라고 밝혔다. 3분기 신규 공급한 중저신용자 신용대출액은 3338억원이며, 지난 2분기 2789억원 대비 약 20% 증가했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>