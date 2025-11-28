본문 바로가기
한국주택금융공사, 안전 우수기업 보증료 우대 확대… 부실시공기업 심사 감점 강화

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.28 13:22

"안전이 곧 돈이다"


한국주택금융공사(HF·사장 김경환)가 건설사업장의 중대재해를 예방하기 위해 안전관리 우수기업에 대한 보증료 우대 폭을 늘리고, 반대로 부실시공·안전사고 발생 기업에는 심사 감점을 강화하는 방향으로 PF보증 제도를 손질했다고 28일 전했다.

이 조치는 지난 9월 정부가 발표한 '노동안전 종합대책'과 '중대재해 관련 금융리스크 관리 세부방안'의 후속 조치로, 인센티브와 페널티를 병행해 건설현장의 안전관리 문화를 정착시키겠다는 취지다.


HF는 먼저 안전관리 우수기업(ESG 평가 우수기업)에 적용하던 우대 보증료율을 0.1%에서 0.15%로 상향했다. 한국산업안전보건공단의 산업재해 예방 활동 평가에서 90점 이상이거나 KOSHA-MS 인증을 받은 기업이 대상이다.


반면 보증심사에서는 부실시공 이력, 안전사고 발생 여부, 사고사망만인율(근로자 1만 명당 산업재해 사망자 수) 등을 반영해 감점 폭을 키우고, 이에 따른 가산 보증료율도 새로 도입했다.

김경환 주택금융공사 사장은 "건설현장에서 중대재해를 줄이기 위해선 기업의 선제적 예방 노력이 필수"라며 "공적 보증기관으로서 안전문화를 확산하는 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.

한국주택금융공사.

한국주택금융공사.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
