1억이하 전월세 중개료가 1천원…인천시, '천원 복비' 내년 시행

인천시가 저출생과 인구감소 문제 해결을 위해 무주택 청년·신혼부부 등의 주거복지 혜택을 확대한다.

시는 주거취약계층에 전월세 중개수수료를 지원하는 '천원복비' 사업을 내년 1월부터 시행한다고 28일 밝혔다.

이 사업은 인천에 주민등록한 무주택 신혼부부, 청년, 기초생활수급자 등이 1억원 이하 주택 전월세 거래를 할 때 최대 30만원까지 내야 하는 중개수수료를 1000원만 자부담하도록 시가 지원한다.

시는 내년에 3억원의 예산을 들여 총 1000가구에 중개수수료를 지원할 예정이다.

앞서 시는 인천형 신혼부부·신생아 주거정책인 '아이플러스(i+) 집 드림' 사업을 올해 처음 시행했다.

이 가운데 '천원주택'은 시가 예산을 지원해 하루 임대료 1000원(월 3만원)에 공급되는 임대주택으로 임대 기간은 최초 2년, 최장 6년이다. 올해 1000가구를 공급해 신혼부부들에게 큰 호응을 얻었으며, 내년에도 1000가구를 추가로 공급할 계획이다.

시는 또 시는 주택담보대출을 받은 신생아 가정에 최대 1% 이자를 지원하는 '1.0대출'도 내년 3000가구에 신규 지원할 예정이다.

인천시 관계자는 "무주택 청년과 신혼부부의 주거복지를 확대하는 정책을 지속해서 발굴해 주거비 부담을 줄이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



