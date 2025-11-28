본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

YBM넷, 연말 취준생 대상 '전 강의 무한패스' 운영

최호경기자

입력2025.11.28 09:54

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수강 기간 6·12개월 선택 가능

YBM넷은 연말 취업 준비생을 대상으로 무제한 학습 프로그램인 '전 강의 무한패스'를 운영한다고 28일 밝혔다.


'전 강의 무한패스'는 수강 기간 제한 없이 개인 스케줄에 맞춰 원하는 강의를 자유롭게 선택해 들을 수 있다. 토익, 토익스피킹, 수험영어 등 영역별·수준별 강의를 제공한다.

YBM넷은 연말 취업 준비생을 대상으로 무제한 학습 프로그램인 '전 강의 무한패스'를 운영한다. YBM넷

YBM넷은 연말 취업 준비생을 대상으로 무제한 학습 프로그램인 '전 강의 무한패스'를 운영한다. YBM넷

AD
원본보기 아이콘

수강 기간은 6개월(180일)과 12개월(365일) 중 하나를 선택할 수 있다. ▲박혜원 ▲미친토익 ▲두남자토익 ▲김소영 ▲김엘라 ▲토익스피킹 ▲수험영어 등 YBM 강사진의 다양한 강의가 포함돼 학습자 맞춤형 학습 설계가 가능하도록 했다.


인공지능(AI) 학습 도우미 '와이봇'을 통해 1:1 실시간 질의응답이 가능하며, 실전 능력을 키울 수 있는 실전 모의고사를 제공한다.


YBM인강 관계자는 "연말은 누군가에게는 설레는 시기이지만, 취업준비생에게는 학습 흐름이 쉽게 흔들릴 수 있는 때이기도 하다"며 "'전 강의 무한패스'는 연말처럼 약속이 많아 학습 패턴이 불규칙해질 때도 부담 없이 학습을 이어갈 수 있도록 구성된 프로그램"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기