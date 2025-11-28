[오늘의신상]스타벅스, 뱅쇼·케이크 등 크리스마스 시즌 신메뉴

'클래식 뱅쇼 히비스커스 티' 등 음료 2종

스타벅스 코리아가 두 번째 크리스마스 시즌을 시작하며 신규 음료와 푸드, 굿즈, 기프트 상품 등을 선보인다고 28일 밝혔다.

이번 프로모션은 '모든 순간에서 기쁨을 찾자(FIND JOY IN EVERY MOMENT)'를 대표 메시지로 설정하고, 스타벅스에서 소중한 사람들과 즐거운 추억을 만들 수 있도록 크리스마스의 설렘과 연말의 따뜻한 분위기를 상품에 담은 것이 특징이다.

먼저 스타벅스는 올해도 뱅쇼 음료를 출시한다. '클래식 뱅쇼 히비스커스 티'는 진한 레드 와인 풍미의 베이스에 자몽, 오렌지, 레몬, 사과를 끓여 클래식한 뱅쇼의 맛을 구현했으며, 과일 토핑도 올라간다. 논 알코올 음료로 남녀노소 모두 즐길 수 있다.

'캐모마일 허니 티 라떼'는 캐모마일 티의 꽃향기에 꿀의 풍미가 더해진 음료로, 캐모마일 티백이 함께 제공돼 음료를 마시는 동안 은은한 티의 풍미를 느낄 수 있으며, 카페인도 없다.

지난달 30일부터 선보인 ▲윈터 스카치 바닐라 라떼 ▲토피넛 라떼 ▲핑크 팝 캐모마일 릴렉서 등 첫 번째 크리스마스 시즌에 선보였던 음료도 연말까지 만나볼 수 있다. 특히 '윈터 스카치 바닐라 라떼'는 겨울과 어울리는 버터 스카치 풍미와 진한 커피로 고객의 입맛을 사로잡으며 출시 2주 만에 100만잔 판매를 넘겼다.

케이크 4종도 함께 선보인다. '딸기 프레지에 케이크'는 우유 크림과 딸기의 상큼달콤한 맛이 조화로운 미니 홀 케이크다. 딸기의 단면이 보이도록 외관에 둘렀으며, 생딸기 3개를 토핑했다. '산타 베어리스타 케이크'는 고소한 마스카포네 크림과 상큼달콤한 딸기 맛이며, 귀여운 베어리스타를 표현했다. '눈사람 바움쿠헨'은 딸기 모자를 쓴 눈사람 모양의 바움쿠헨 케이크로 내부에 바닐라 슈크림을 채웠다. 초코 카스텔라에 헤이즐넛 생크림을 듬뿍 더하고, 누텔라 스프레드와 생딸기를 올린 '딸기 촉촉 누텔라 케이크'도 출시한다.

이와 함께 크리스마스 시즌과 어울리는 텀블러, 보온병, 머그컵 등 12종으로 구성된 딜라이트 굿즈를 매장과 온라인 채널(스타벅스 온라인 스토어, 카카오톡 선물하기, 네이버 브랜드 스토어, 무신사, W컨셉, SSG닷컴)을 통해 선보인다.

이상미 스타벅스 마케팅담당은 "스타벅스는 다가오는 크리스마스와 연말 시즌을 맞이해 소중한 사람과 행복한 추억을 만들 수 있도록 이번 시즌을 기획했다"며 "스타벅스는 앞으로도 다채로운 시즌 기획으로 차별화된 스타벅스 경험을 제공하기 위해 노력할 것"이라 말했다.





