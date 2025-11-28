‘초국가 스캠단지 공동 대응 결의안’ 인터폴 총회서 채택

경찰청은 '초국가 스캠단지 근절을 위한 공동 대응' 결의안이 채택됐다고 28일 밝혔다.

이번 결의안은 초국가 스캠단지를 국제 사회가 공동의 위협으로 규정하고, ▲범죄정보 공유 및 분석 체계 강화 ▲합동작전ㆍ공조수사 시행 ▲피해자 보호ㆍ지원 네트워크 구축 등 공동 대응을 강화하는 것이 핵심이다.

우리나라는 각국의 법집행기관과 긴밀한 국제공조 네트워크를 구축해 왔다. 지난달엔 인터폴·아세아나폴 및 8개 국가가 참여하여 스캠단지 공동 대응을 위한 공식 플랫폼인 '국제공조협의체'를 출범시켰다. 이달엔 서울에서 인터폴·아세아나폴·유엔마약범죄국 및 16개 국가가 참여한 가운데 '국제 공조작전 회의'를 개최했다.

유재성 직무대행은 "결의안 채택은 우리나라의 제안에 세계가 공감했다는 의미"라며 "앞으로도 스캠단지 생태계를 근본적으로 해체해 나갈 수 있도록 지속 가능한 국제공조 시스템을 구축하겠다."고 말했다.





