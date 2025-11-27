LG엔솔 2026년 정기 임원인사…"ESS사업부 역량 대폭 보강"

김형식 ESS전지사업부장 등 7명 승진

김형식 LG에너지솔루션 ESS전지사업부장(전무) 프로필 사진. LG에너지솔루션 AD 원본보기 아이콘

LG에너지솔루션은 27일 이사회를 열고 ▲전무 승진 1명 ▲상무 신규선임 6명 등 총 7명의 2026년 임원 승진안을 결의했다.

LG에너지솔루션은 이번 인사를 통해 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화) 및 관세 협약 등 시장 변화에 기민하게 대응하고 조직 실행력을 극대화할 방침이다. 또 LG에너지솔루션은 근본적 경쟁력 우위 강화와 포트폴리오 수익성 제고를 위한 ▲사업 구조 재편 및 효율화 ▲이길 수 있는 제품력 및 비용 확보 ▲연구개발(R&D) 및 기술 경쟁력 제고 등에 초점을 맞춰 인사를 단행했다고 밝혔다.

글로벌 생산 공장의 안정적 폼팩터 전환과 운영 최적화를 위해 사업부 산하 생산 조직을 통합하고, 급성장하는 에너지저장장치(ESS) 시장에 선제적으로 대응하기 위해 ESS전지사업부 조직 규모와 역량을 대폭 보강했다.

김형식 전무는 1973년생으로 2022년부터 자동차전지사업본부 사업전략담당 및 전략제휴담당을 역임하고, 지난해부터 ESS전지사업부장에 보임해 차별화된 전략을 바탕으로 중장기 공급 계약 확대와 근본 경쟁력 강화에 기여하고 있다는 평가를 받는다.

이 외에도 ▲김낙진 소형 상품기획/전략담당 ▲김현태 ESS 상품기획/전략담당 ▲배재현 ESS 북미오퍼레이션 팩/LINK생산지원담당 ▲손권남 미래기술 차세대 셀 개발담당 ▲이승훈 인프라그룹장 ▲허성민 자동차 마케팅4담당 등 6명이 상무로 신규 선임됐다.

한편 LG에너지솔루션은 자동차전지사업부장에 오유성 전무(현 소형전지사업부장)를, 소형전지사업부장에 정원희 자동차 PM그룹장(상무)을 신규 보임했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



