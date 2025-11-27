롯데마트, 비식품 창고 대방출…청바지 3000원대

27일부터 '연말 클리어런스 대전'

3000여개 품목 최대 60% 할인

롯데마트는 비식품 이월·재고 물량을 집중 정리하는 '연말 클리어런스 대전'을 진행한다고 27일 밝혔다.

연말 창고 대방출을 콘셉트로 주방·생활용품부터 의류·침구·완구까지 비식품 전 카테고리를 아우르는 3000여개 상품을 최대 60% 할인된 가격에 선보인다. 전체 상품 중 1000여종을 5000원 이하로 구성한 것이 특징이다. 이 중 1000원 이하 초저가 상품만 150여개에 달한다.

롯데마트 '연말 클리어런스 대전'. 롯데마트 제공 AD 원본보기 아이콘

대표적으로 청바지 재고 정리 기획전을 통해 '스판 청바지'와 '데일리 진(스트레이트·테이퍼드)'을 각각 3900원에 판매한다. 최초 판매가 대비 약 80% 인하된 가격이다. 롯데마트 송파점을 비롯해 전국 60여개 점에서 만나볼 수 있다. 유명 아웃도어 브랜드 네파의 '베이직 슬리퍼(네이비/블랙)'와 '버킷 벨크로 슬리퍼(블랙/베이지)'도 각각 1만원에 제공한다.

주방 및 생활용품은 1000원부터 3만원까지 단계별 균일가로 구성했고, 침구·패드 등 사계절 활용도가 높은 이월 상품도 대폭 할인된다. 완구류에서는 약 900종 규모의 클리어런스 행사를 준비했다. '레고 클래식·TV 시리즈 배트맨 카울' 등 100여종의 가격을 30~40% 인하하고, 닌텐도 스위치 게임 타이틀 및 플레이스테이션5 타이틀 20종은 최대 50% 할인 판매한다. 캐릭터 완구부터 야외 승용 완구까지 아동·가족 고객이 선호하는 인기 품목도 최대 60%까지 가격을 내렸다.

박유진 롯데마트·슈퍼 콘텐츠전략팀장은 "고객이 체감할 수 있는 혜택을 최우선으로 삼아 비식품 전 카테고리를 아우르는 대규모 클리어런스를 마련했다"며 "연말 수요가 집중되는 시기에 실질적인 가격 경쟁력을 제공해 장바구니 부담을 덜어드릴 계획"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>