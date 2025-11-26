본문 바로가기
스마일게이트, 통합법인 체제 개편…"시장에 민첩하게 대응"

김보경기자

입력2025.11.26 15:29

통합법인 최고경영자는 성준호 대표
각 계열사 대표, 변동없이 조직 리드
"혁신 통해 글로벌 IP 명가로 성장"

스마일게이트, 통합법인 체제 개편…"시장에 민첩하게 대응"
스마일게이트는 내년 1월1일부로 경영 체계를 통합 법인 체제로 개편한다고 26일 밝혔다.


이에 따라 스마일게이트홀딩스, 스마일게이트엔터테인먼트, 스마일게이트알피지 등 주요 3개 법인은 하나의 회사로 합병된다. 통합 법인 최고경영자(CEO)는 성준호 현 스마일게이트홀딩스 대표(사진)가 맡을 전망이다.

스마일게이트 관계자는 "기존 각 계열사 대표는 역할에 변동 없이 각 개발 조직을 이끌 예정"이라고 전했다.


스마일게이트는 글로벌 시장 변화, 기술 전환, 유저 트렌드 등 급변하는 사업 환경에 더욱 민첩하게 대응하고, 분산된 역량을 집중하기 위해 통합 법인 경영체제로의 전환을 추진하게 됐다고 밝혔다. 또 통합 법인 경영체제로의 전환을 통해 의사결정의 일관성을 강화하고, 신속하고 강력한 실행력을 갖춤으로써, 명실상부한 글로벌 IP명가로 도약해 나간다는 계획이다.


이를 위해 경영지원 영역은 더욱 고도화된 사업지원을 위한 체계로 변화할 계획이며, 개발 및 사업 영역은 각각의 전문성을 기반으로 본연의 업무에 역량을 집중할 수 있는 환경을 만들어 세계 시장에서의 지속적인 성장을 도모한다는 방침이다.

성 CEO는 "이번 법인 통합을 통해 명확한 비전과 사업전략 아래에 모든 역량과 자원을 결집, 한 방향으로 나아가는 토대를 구축할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 스마일게이트는 글로벌 엔터테인먼트 시장에서 메가 밸류를 지속 발굴하고, 혁신을 통해 글로벌 IP 명가로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
