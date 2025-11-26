본문 바로가기
'공연·경기 관람을 1천원에'…인천시, '천원 문화티켓' 내년 연중 운영

박혜숙기자

입력2025.11.26 13:47

인천시는 '천원 문화티켓' 사업을 내년부터 연중 운영할 계획이라고 26일 밝혔다.


천원 문화티켓은 문화·체육·관광 등 다양한 장르의 콘텐츠를 1000원에 제공하는 사업으로, 시는 올해 10월을 '대시민 문화의 달'로 정하고 시민 5400명을 대상으로 천원 문화티켓을 시범 운영했다.

해당 기간 시민들은 예술공연 관람, K리그 축구 경기 관람, 시티투어버스·월미바다열차 탑승 등을 1000원에 즐겼다. 시는 내년에도 다양한 문화 체험과 가족 단위 공연 관람 기회를 1000원에 제공할 방침이다.


'공연·경기 관람을 1천원에'…인천시, '천원 문화티켓' 내년 연중 운영
인천시 관계자는 "시민들이 경제적 부담 없이 자녀와 함께하는 일상 속 문화 활동 기회를 늘려 문화 저변을 확대하겠다"며 "문화 소비가 늘어나면 지역 관광·문화산업에도 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"고 밝혔다.


한편 인천시는 청년층의 문화활동 참여를 지원하는 '청년문화예술패스'를 확대하고, 저소득층·청소년·노년층 등 문화 취약계층을 대상으로 문화누리카드 지원 규모도 늘릴 계획이다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
