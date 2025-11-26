완도 여객선 기관 고장…승객 62명 긴급 구조

흑일도 인근 해상서 여객선 표류 사고 발생



전남 완도 앞바다에서 승객 62명을 태운 여객선이 기관 고장으로 표류하는 사고가 발생했다.

완도해양경찰서에 따르면 26일 오전 7시 18분께 완도군 흑일도 남방 0.9㎞해상에서 595톤급 여객선 A호가 기관 고장으로 자력 항해가 불가능하다는 신고가 접수됐다.

사고 당시 A호에는 승객 58명과 선원 4명 등 총 62명이 타고 있었다. 이 여객선은 땅끝항과 산양진항을 오가는 정기 여객선으로, 이날 오전 7시 땅끝항을 출항해 산양진항으로 향하던 중 원인을 알 수 없는 기관 고장이 발생한 것으로 알려졌다.

신고를 받은 완도해경은 경비함정과 파출소 연안구조정, 완도구조대 등을 급파해 현장 안전관리에 나섰다. 해경은 A호에 구조대원을 승선시켜 안내 방송을 실시하고 승객들의 불안을 진정시키는 등 현장 안정화에 집중했다.

A호는 현장에 도착한 같은 선사의 다른 여객선에 의해 안전하게 예인됐으며, 완도해경은 예인 전 과정에서 인근 해상 안전관리와 2차 사고 예방 조치를 병행했다.

완도해경 관계자는 "기관 고장과 같이 예기치 못한 상황에서도 승객 안전관리를 최우선으로 대응했다"며 "앞으로도 해양 안전 확보와 해상 교통 질서 유지에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





