와디즈, 여행 카테고리 급성장…'단독 구성' 인기

최호경기자

입력2025.11.26 09:52

10~11월 거래액 전년比 84%↑

와디즈는 여행 카테고리가 빠르게 성장하며 관련 거래액이 증가했다고 26일 밝혔다.


와디즈에 따르면 올해 1월부터 이달 17일까지 여행 펀딩 연간 거래액은 전년 대비 59% 증가했다. 특히 10월부터 11월 17일까지의 기간만 보면 전년 동기 대비 84% 급증했다.

와디즈는 여행 카테고리가 빠르게 성장하며 관련 거래액이 급증했다고 26일 밝혔다. 와디즈

같은 기간 여행 프로젝트당 평균 거래액도 전년 대비 49% 증가한 것으로 나타났다. 프리미엄 숙박, 반려동물 동반 여행, 액티비티형 여행 등 와디즈 단독 구성으로 기획된 상품들이 잇따라 호응을 얻은 것이 주효했다는 분석이다.

와디즈는 연말·겨울 성수기에 맞춰 프리미엄 숙박, 반려동물 동반, 시즌 액티비티 등 단독 구성 중심의 신규 프로젝트를 선보일 계획이다.


와디즈 관계자는 "프리미엄 숙박과 체험형 여행 등 와디즈에서만 만나볼 수 있는 새로운 여행 상품을 소개하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
