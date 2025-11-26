영월군, 공공디자인 용역 착수보고회 개최…군민 안전·쾌적 환경 목표

영월군 공공디자인 진흥계획 수립 '첫발'



강원도 영월군은 최근 재단법인 강원디자인진흥원과 업무협약을 통해 영월군 공공디자인 진흥계획 수립을 추진하고 있으며, 지난 24일 군청 상황실에서 부군수를 포함한 전 실과소장이 참석한 가운데 영월군 공공디자인 진흥계획 수립 용역 착수보고회를 개최하였다.

이번 용역은 1억4643만2000원으로, 지난 10월 23일 제안서 평가를 통해 주식회사 디자인팩토리가 수행기관으로 선정되면서 본격 추진에 들어갔다. 이번 착수보고회를 시작으로 현황 조사, 공공디자인 기본 방향 설정 및 분야별 전략 수립 등 중간보고를 거쳐 2026년 8월 중 최종 계획을 확정할 예정이다.

이번 착수 보고에서는 영월군의 공공디자인 개선을 위한 지역 현황 분석과 이를 토대로 한 다양한 시범 사업 사례를 공유하였다. 영월군의 고령화 특성을 반영한 치매 예방 디자인 적용하거나, 영월군의 첫 이미지인 영월역 광장 조형물을 제안하는 등 시범 사업의 사례를 구체적으로 제시함으로써 용역의 이해도를 높였다. 특히, 이번 용역 착수 보고는 전 실과소장이 모여 진행하였으며, 이를 통해 모두가 공감할 수 있고, 군정 전반에 실효성 있는 계획을 수립할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다.

전대복 영월군 부군수는 "영월군 공공디자인 진흥계획 수립을 통해 통일성 있는 디자인 방향성을 제시하고, 더 나아가 군민의 일상 환경을 더 안전하고 쾌적하게 만들겠다"고 말했다.





