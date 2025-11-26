iM증권, 부패방지경영시스템 인증 획득

iM증권은 한국준법진흥원으로부터 부패방지경영시스템인 'ISO 37001' 인증을 획득했다고 26일 밝혔다.

인증서 수여식은 전날 서울 여의도 iM증권 본사 13층 대회의실에서 iM증권 김상우 준법감시인과 한국준법진흥원 김명옥 고문 등 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

(왼쪽부터)한국준법진흥원 김명옥 고문, iM증권 김상우 준법감시인. iM증권

ISO 37001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 국제표준으로, 조직의 부정부패 예방 및 윤리경영과 관련된 경영시스템 구축 여부를 검증하여 공인받는 인증제도이다.

iM증권은 부패방지경영시스템 인증을 통해 부패 리스크에 대한 체계적인 관리와 예방 능력을 강화하고자 한다. 전사적인 인식 제고를 통해 부패방지경영의 내재화를 도모하고 부패방지경영에 대한 프로세스가 지속해서 유지될 수 있도록 할 방침이다.

이번 인증 취득을 위해 iM증권은 부패방지 방침 및 매뉴얼 등 관련 규정을 신설했으며, 윤리경영 실천의 날을 운영하는 등 윤리경영 활동을 추진하며 윤리경영 문화를 확산하고자 했다. 부패 취약 분야 등에 대한 지속적인 교육과 개선 활동도 추진하며 임직원의 윤리경영 및 부패방지경영에 대한 인식을 제고하도록 했다.

iM증권 관계자는 "이번 부패방지경영시스템 인증 획득은 회사가 지속적으로 강조해 온 준법, 윤리경영 문화를 평가하고 인정받은 것"이라며 "앞으로도 윤리와 준법을 최우선 가치로 삼아 투명한 경영시스템을 지속적으로 유지할 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.





